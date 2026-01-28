Tera Yatırım Teknoloji Holding, turizm sektörünün köklü markalarından Tatilsepeti.com’un sahibi DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin tamamını 70 milyon Euro bedelle satın aldı. Satın alma süreci Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamayla resmen duyuruldu.

KAP’ta yer alan bilgilere göre, satın alma işlemine ilişkin yönetim kurulu kararı 14 Ekim 2025 tarihinde alındı. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayladığı süreç kapsamında, Tera Yatırım Holding’in yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Tera Turizm ve Ticaret A.Ş. ile satıcı taraf arasında 17 Kasım 2025’te Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalandı.

Gerekli tüm izin ve onayların tamamlanmasının ardından satın alma işlemi 27 Ocak 2026 itibarıyla sonuçlandı. Peşin ödeme yöntemiyle gerçekleştirilen işlemde, pay başına 3,37 Euro ödeme yapılırken, toplam satın alma bedelinin 70 milyon Euro olduğu açıklandı.

Bu işlemle birlikte sermayesi 20 milyon 745 bin TL olan DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin tamamı dolaylı olarak Tera Yatırım Holding bünyesine geçmiş oldu. Tatilsepeti.com, seyahat acenteliği ve çevrim içi seyahat platformu alanındaki faaliyetlerine yeni ortaklık yapısıyla devam edecek.

Öte yandan, Tatilsepeti.com’a ilişkin değerleme raporu DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlandı. Raporda şirket için 71,5 milyon Euro ile 86,7 milyon Euro arasında bir değer aralığı belirlendiği, satın alma işleminin ise bu aralığın altında bir bedelle tamamlandığı belirtildi.