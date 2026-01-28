Henüz ilkokul 1. sınıf öğrencisiyken taekwondoyla tanışan Evra Alıcı, aradan geçen 10 yılda elde ettiği başarılarla Taekwondo Milli Takımı’na yükseldi. Haftanın 6 günü antrenman yapan genç sporcu, 30 Ocak’ta Alanya’da düzenlenecek Türkiye grup müsabakalarında Türkiye Şampiyonası bileti almak için mücadele edecek.

2024 yılında Balkan şampiyonu olan Alıcı, 2025’te gençler Türkiye şampiyonluğu, 12’ncisi düzenlenen uluslararası turnuva şampiyonluğu ve Avrupa Kulüpler Şampiyonluğu elde ederek dikkatleri üzerine çekti. Başarılı sporcu, bu yıl düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarından altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

“Taekwondo düşünce tarzımı değiştirdi”

10 yıldır spora ara vermeden devam ettiğini belirten Evra Alıcı, “Annemin beni benden habersiz spor salonuna yazdırmasıyla başladım. Beyaz kuşakla başladım, şimdi siyah kuşaktayım. Haftanın 3 günü müsabaka, 3 günü de ağırlık ve kondisyon çalışıyorum. Taekwondo hayatımda disiplin ve bakış açımı değiştirdi. Emeklerimin karşılığını fazlasıyla alıyorum” dedi.

Antrenör Arıkan: “Başarı tesadüf değil”

Evra Alıcı’nın antrenörü İsmail Arıkan ise bugüne kadar 50’nin üzerinde milli sporcu yetiştirdiklerini vurgulayarak, “En üst seviyeyi Evra ile yaşadık. Katıldığı turnuvaların büyük bölümünden şampiyonlukla döndü. Bu başarıların tamamı emek, disiplin ve çok çalışmanın sonucudur. Beslenmeden dinlenmeye kadar her detayı profesyonel bir ekip anlayışıyla planlıyoruz” diye konuştu.

Arıkan, Alıcı’nın yıldızlar ve gençler kategorilerinde Türkiye dereceleri elde ettiğini, Balkan, Avrupa ve uluslararası turnuvalarda önemli başarılara imza attığını da sözlerine ekledi.