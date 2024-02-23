MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’de 2024 yılı teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor. Dayanıklılık, performans, yüksek yakıt tasarrufu ve uzun bakım aralıkları ile firmalara büyük kolaylık sağlayan MAN çekicileri, sektörde güçlü markaların tercihi oluyor. Lojistik sektörünün önemli firmalarından Taşkala Lojistik de yeni yıla yeni MAN yatırımı ile başladı. Firma, 2024 araç yatırımı kapsamında, filosuna 5 adet MAN TGX çekici kattı.

Yeni MAN çekiciler, Taşkala Lojistik’in Gaziantep’teki tesislerinde düzenlenen törenle teslim edildi. Teslimat törenine firma adına Taşkala Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şahin ve MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına da Kamyon Bölge Satış Koordinatörü Tuğrul Aykın katıldı.

“Yıl sonuna kadar filomuzdaki MAN’ların sayısını 50’ye çıkartmayı hedefliyoruz”

Törende konuşan Taşkala Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şahin, MAN ile çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

“Özellikle pandemi sürecinde büyük bir sorumluluk üstlenen lojistik sektörü, yeni dönemde de bu önemini artırarak sürdürüyor. Biz firma olarak, bu yeni dönemde büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yatırımlarımızı yapıyoruz. Bir taraftan artan ihtiyaçlarımız doğrultusunda kapasitemizi artırırken, diğer yandan da filomuzu yeniliyor ve güçlendiriyoruz. Bunu yaparken de gerek araç gerek hizmet kalitesi ile bize katkı sağlayacak firmaları tercih ediyoruz. MAN da araç ve hizmet kalitesi ile aradığımız tüm avantajları bizlere fazlasıyla sunuyor. Bu nedenle yeni yıldaki araç yatırımımızda yine MAN ile yol almaya karar verdik. Bu kapsamda, araç filomuza 5 adet MAN çekici daha kattık. Önümüzdeki süreçte ise, MAN yatırımlarımızı artırmayı ve 2024 yılı sonuna kadar da filomuzdaki MAN çekicilerin sayısını 50 adete çıkartmayı hedefliyoruz.”

“MAN olarak, araç ve hizmet anlayışımızla sektörde fark yaratıyoruz”



MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Bölge Satış Koordinatörü Tuğrul Aykın da MAN çekicilerin özellikle lojistik sektöründe büyük ilgi görmeye devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bu ilginin temelinde kuşkusuz araçlarımızın üstün niteliklerinin yanı sıra sunduğumuz satış sonrası hizmetlerin de çok büyük bir payı var. Özellikle güçlü servis ağımız ve satış sonrası kesintisiz hizmetimiz ile 7/24 firmalarımıza destek oluyoruz. Taşkala Lojistik de yeni araç yatırımında bizi tercih etmesinin yanında, bundan sonra da yeni alımlarla filosundaki MAN sayısını artırmayı planlayan bir firmamız. Kendileri ile iş birliği yapmaktan biz mutluyuz. Yeni araçlarımızın kendilerine ve firmalarına hayırlı olmasını dileriz.”