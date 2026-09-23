ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Körfez ülkeleri liderlerinin katılımıyla düzenlenen kritik ABD-İran savaşı zirvesinin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler ile bölge ülkelerinin liderleri ile bir araya geldi. Toplantıya Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi üyesi ülkelerden temsilcilerin yanı sıra aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin de yer aldığı liderler katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yöneltti

Salona girişinde derhal Cumhurbaşkanı Erdoğan ile selamlaşan Trump, Erdoğan'a ithafen 'Kendisi zorlu bir adam ama onu yine de seviyorum. En çetin adam bu ama onu yine de seviyorum' dedi.

Toplantıda konuşmasına İran'a ilişkin açıklamalarla başlayan Trump, Başkanlık Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in bugün İran ile anlaşma konusunda çok önemli bir görüşme yaptığını söyledi. Trump, 'Ara bulucularla çok verimli bir görüşme yaptılar. Bakalım ne olacak. Bir süredir ara buluculuk yapıyorlar. Bir anlaşmaya varılması yönünde güçlü bir ivme olduğunu düşünüyorum' dedi.

ABD'nin İran'ı 'fena halde sarstığını' söyleyen Trump, 'Bununla övünmüyoruz ama ekonomileri gerçekten çok kötü durumda. Umarım halkları için gerçekten iyi bir şey yaparlar. Bunu yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü diğer seçenek, kimse için kabul edilebilir bir seçenek değil' dedi.

Masadaki ülkeleri ABD'nin en büyük ve en yakın dostları, müttefikleri ve ortaklarından bazıları olarak tanımlayan Trump, 'Bu masada pek çok harika dostum var. Olağanüstü insanlar. Hayatlarının iyi olmasını sağlayacağız. Bu salondaki hemen hemen her ülke harika işler yaptı ve olağanüstü şeyler başardı. Her birinize güçlü ve sağlam ortaklar olduğunuz ve ABD'ye yatırım yaptığınız için şükranlarımı sunuyorum' dedi.

Buradaki ülkelerin bir çoğunun bir yıl önce BM toplantıları sırasında Gazze'deki kanlı savaşı sona erdirmeyi görüşmek üzere bir araya geldiğini hatırlatan Trump, konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek, 'Neredeyse aynı yüzler buradaydı. Hemen şuradaki dostum da dahil. Kendisi Türkiye'den. Çetin cevizdir. Umarım tercümanlar söylediklerimi doğru çeviriyordur ama kendisi harika biri. Harika bir adam, öyle değil mi? Kendisi benim dostum' dedi.

Açıklamalarının devamında Trump, 'Savaş bütün şiddetiyle sürüyordu ve sonu görünmüyordu. O gün kaydettiğimiz ilerleme sayesinde ki esasen aynı insanlardan oluşan bir gruptuk yalnızca birkaç hafta içinde tarihi bir barış anlaşması ulaştık. Yüz binlerce insanın hayatını kurtardık' dedi.

Bunun ardından BM Güvenlik Konseyi'nin 20 maddelik Gazze Barış Planı'nı onayladığını ve bu şekilde Barış Kurulu'nun kurulduğunu hatırlatan Trump, 'Masanın etrafındaki ülkelere teşekkür etmek istiyorum. Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmak, Gazze'ye ve halkına yardım etmek için milyarlarca dolar harcadılar. Asıl amaç, her şeyden önce insanlara yardım etmekti. Gazze halkına yardım etmekti. Ve bu gerçekten olağanüstü oldu' dedi.

Ardından İran ile savaşa değinen Trump, İran'ın askeri kapasitesinin büyük kısmının imha edildiğine ilişkin açıklamalarını yineledi. Buradaki açıklamalarında Trump, 'Silah fabrikalarının yüzde 90'ından fazlasını, 450 balistik füze depolama tesisini ve 800 insansız hava aracı depolama tesisini yok ettik. Hala ellerinde bir miktar var ama çok fazla değil' ifadelerini kullandı.

İran'ın ekonomisini de ağır kayıplara uğrattıklarını söyleyen Trump, mevcut durumda İran'ı finansal açıdan tamamen tecrit etme ve baskıyı artırma yönünde adımlar atıldığını aktardı. Trump, 'Biliyorsunuz, bir noktada artık çok geç olacak ve onların bir ülke olarak varlıklarını sürdürmesine imkan tanıma şansımız kalmayacak. Bunu kim görmek ister? Bu masanın etrafındakilerin görmek isteyeceğini söyleyebilirim. Bazı insanlar bunu duyunca şaşırıyor ama onlar bunu görmek ister' dedi.

ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş yollarını mayınlardan temizlediğini ve petrol akışını kolaylaştırdığını söyleyen Trump, 'Körfez'den çıkarılan 1 milyar varilden fazla petrole refakat ettiğimizi duyurduk' şeklinde konuştu.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarının İran ile çatışmanın başlangıcından bu yana görülen en yüksek seviyede olduğunu belirten Trump, 'Boğazdan her gece 25 ila 30 gemi geçiriyoruz. Bazen gündüz de yapıyoruz ama çoğunlukla geceleri. İran'a şimdiye kadar görülmüş en güçlü ablukayı uyguluyoruz. Buna 'çelik duvar' diyoruz. Donanmamız olağanüstü' dedi.

Trump, 'Yaptıklarımızın büyük bölümü, belki de yüzde 99'u İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek içindi. Tesisler havaya uçuruldu. Birini daha havaya uçurmamız gerekebilir. Kazma Dağı'ndan bahsediyorum. Orada fazla faaliyet görmüyoruz ama görürsek, hemen havaya uçuracağız' dedi.

Konuşmasında İran'ın saldırılarının bölgenin enerji ihracatında alternatif güzergahlara duyulan ihtiyacı ortaya koyduğunu da belirten Trump, bu nedenle Hindistan - Orta Doğu - Avrupa Ekonomik Koridoru'na ve petrol sevkiyatını kolaylaştıracak boru hatları dahil diğer bağlantılara destek verdiklerini söyledi.

İran ile durumun ara seçimlerin hemen ardından sona erebileceğini düşündüğünü zira İran'ın adım atmak için seçim sonuçlarını beklediğine inandığını söyleyen Trump, 'Belki daha önce de olabilir. Belli olmaz. Ama anlamadıkları bir şey var. Ben seçimleri zaten ezici farkla kazandım' dedi.

Trump, 'İran tehdidini ortadan kaldıracağız. Belki bir anlaşma yapacağız. Bu iş çok ama çok hızlı bir şekilde bitecek. Öyle hızlı bitecek ki, başınız dönecek' dedi.