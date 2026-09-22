İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaralı öğrencileri ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi'ndeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesinde okuyan bir öğrencinin aynı okulda okuduğu öğrencilere yönelik silahlı saldırısı sonrası İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyla ilgili incelemelerde bulunmak ve tedavileri süren yaralı çocukları ziyaret etmek üzere Turgutlu Devlet Hastanesi'ne geldi. Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın da eşlik ettiği ziyarette Bakan Çiftçi ve Bakan Tekin, yaralı öğrenciler ve aileleriyle sohbet ederek, olay hakkında bilgi aldı. Yaralı öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Çiftçi ve Bakan Tekin, hastaneyi ziyaretlerinin ardından Manisa'dan ayrıldı.