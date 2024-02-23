Bankalararası Kart Merkezi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile geliştirilen hizmet, müşterilerin FAST ve havale ile birbirlerinden ödeme talebinde bulunmalarına imkân sağlıyor. Dijital bankacılık alanında para transferini kolaylaştıran yenilikçi hizmet, kişiden kişiye ödeme yapılmasının yanı sıra e-ticaret, e-talimat ve kurumsal fatura ödemeleri gibi çeşitli alanlarda da kullanılabilecek.

Hayata geçirdiği dijital dönüşüm projeleriyle finans sektörünün öncü kurumlarından olan Halkbank, yenilikçi ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Bankalararası Kart Merkezi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle gerçekleştirilen “Ödeme İste” hizmetini İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık kanallarında kullanıma açan Halkbank, paydaşı olduğu hizmet ile müşterilerine ödeme isteme ve paylaşma işlemlerinden kolay ve hızlı bir şekilde faydalanmalarını sağlarken, dijital bankacılık hizmetlerini bir adım öteye taşıyor.

Halkbank Mobil Bankacılık Uygulaması ve İnternet Bankacılığı kanalları üzerinden kullanıma sunulan "Ödeme İste" hizmeti, müşteri tarafından başlatılan bir haberleşme ve onay mekanizması ile iki kişi arasında anlık ve sürekli para transferini kolaylaştırıyor. Bu sayede kullanıcılar, günlük hayatlarında ihtiyaç duydukları ödemeleri hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar.

Ödeme İste servisi, kişiden kişiye ödemelerin yanı sıra e-ticaret ödemeleri, e-talimat ve kurumsal fatura gibi çeşitli kullanım alanlarına yeni bir bakış açısı getiriyor. Kullanıcıların finansal durumlarını daha etkili bir şekilde yönetmelerini sağlayarak; şeffaf, güvenli ve hızlı bir ödeme yöntemi sunan "Ödeme İste" hizmeti müşterilere finansal işlemlerini daha esnek ve kolay bir şekilde yönetme imkânı sağlarken, yenilikçi teknolojilerle ödemeler alanında rekabet ve inovasyonu da teşvik ediyor.

Kullanıcılar, Ödeme İste fonksiyonuna ilişkin işlemlerin tümüne Halkbank Mobil ve İnternet Şubesinde yer alan Para Transferleri menüsünden kolayca erişebiliyor. Müşteriler hesaplarına para gelecek şekilde diğer kişilerden ödeme isteyebilecekleri “Yeni Ödeme İste” seçeneğinin yanı sıra; “Gönderilen Ödeme İstekleri”, “Gelen Ödeme İstekleri” ve “Ödeme İste Ayarları” seçenekleriyle bu özelliği kişiselleştirebiliyorlar.