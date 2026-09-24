Tasfiye sürecine giren yatırım fonlarında satış emri veren ancak işlemin takası henüz tamamlanmayan yatırımcılar için önemli bir detay ortaya çıktı. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) e-Yatırımcı ekranındaki bilgilendirmeye göre, bu işlemlerde tasfiye sonrasında ekranda görünen fiyat değil, satış emrinin gerçekleştiği günkü fon fiyatı esas alınacak.

Takası tamamlanmayan satışlarda hangi fiyat kullanılacak?

MKK’nın bilgilendirmesi, özellikle tasfiye öncesinde satış emri gerçekleşen ancak takas süreci henüz tamamlanmayan yatırımcıları ilgilendiriyor.

Buna göre satış emri tasfiye başlamadan önce gerçekleşmişse, işlemin takasının daha sonra tamamlanması durumunda hesaplama satış işleminin gerçekleştiği tarihteki fon fiyatı üzerinden yapılacak.

MKK, e-Yatırımcı ekranındaki açıklamasında bu durumu, satış emri tasfiye öncesinde gerçekleşmiş ancak takası tamamlanmamış fonlarda satış günündeki fiyatın esas alınacağı şeklinde belirtti.

Fonun fiyatının “0” görünmesi sonucu değiştirmiyor

Tasfiye sürecindeki bazı fonların e-Yatırımcı ekranında fiyatının “0” olarak görünmesi de yatırımcıların hesaplaması gereken tutar açısından belirleyici olmayacak.

Satış emri tasfiye öncesinde gerçekleşmiş olan işlemlerde, ekranda görülen güncel “0” fiyatı yerine satış emrinin gerçekleştiği gündeki fon fiyatı dikkate alınacak.

Bu düzenleme, tasfiye sürecindeki fonlarda işlemi daha önce gerçekleşmiş ancak takası tamamlanmamış yatırımcıların hangi fiyat üzerinden ödeme alacağının anlaşılması açısından önem taşıyor.