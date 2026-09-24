AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Türkiye'nin etrafının adeta ateş çemberi olduğunu söyleyerek, 'Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hem kendi güvenliğini tahkim eden hem de bölgesinde istikrarın sağlanması için sorumluluk üstlenen bir ülke olarak yoluna devam ediyor' dedi.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kayseri'ye gelen AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Acar, 'Dünya dengelerinin yeniden şekillendiği, büyük bir kırılma döneminden geçiyor. Etrafımız adeta ateş çemberi. Karadeniz'de savaş, Ortadoğu'da çatışmalar, enerji ve ticaret yollarında ciddi güvenlik sorunları var. İşte böylesine çetin bir dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hem kendi güvenliğini tahkim eden hem de bölgesinde istikrarın sağlanması için sorumluluk üstlenen bir ülke olarak yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması da bu çerçevede atılan önemli adımlardan biridir. 3 ülkenin savunma ve caydırıcılık kapasitesini geliştirmeyi amaçlayan bu iş birliği, bölgemizde yeni bir güvenlik anlayışının şekillendiğini ortaya koymakta. Diğer taraftan Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış için temaslarını sürdüren, Gazze'de yaşanan soykırım ve işgale karşı diplomatik girişimlerde bulunan, ateşkes ve insani yardım çabalarına katkı sunan, Suriye'de güvenliğin ve toprak bütünlüğünün sağlanması için diplomatik girişimlerde bulunan bir ülke konumunda. Daha iki gün önce Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kürsüsünden bir kez daha dünyanın vicdanına seslendi. Mazlumun, Gazze'nin sesi oldu. Daha adil bir dünya ve reforme edilmiş bir uluslararası sistem çağrısında bulundu. Türkiye'miz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde diplomatik temaslarıyla arabuluculuk girişimleriyle ve gelişen savunma kapasitesiyle uluslararası alanda etkinliğini artırmaya devam ediyor' dedi.

'Ülkemizin kendi güvenliğini ve toplumsal bütünlüğünü ilgilendiren tarihi bir süreç de yürütülüyor'

'Terörsüz Türkiye' sürecine değinen Faruk Acar, 'Ülkemizin kendi güvenliğini ve toplumsal bütünlüğünü ilgilendiren tarihi bir süreç de yürütülüyor. Terörsüz Türkiye. Yaklaşık yarım asırdır bu millet terör musibeti yüzünden çok ağır bedeller ödedi. Ocaklarımıza kor ateşler düştü. Kardeşliğimize nifak sokulmaya, bağlarımız koparılmaya çalışıldı. Trilyonlarca dolarlık ekonomik maliyetin yanı sıra milletimizin refahına, kalkınmasına ve geleceğine ayrılacak kaynaklar terörle mücadeleye harcandı. Ancak bugün Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve Cumhur İttifakımızın sarsılmaz iradesiyle terörü gündemimizden çıkardık. Biz bu adımı atarken ne yaptığımızı, nereye vardığımızı gayet iyi biliyoruz. Yapılan düzenlemeler kesinlikle bir genel af ya da pazarlık süreci değildir. Her adım hukuk çerçevesinde devletimizin ilgili kurumlarının denetiminde ilerliyor. Silahların tamamen teslim edilmesi ve örgütsel varlığın sona ermesi güvenlik kurumlarımızca tespit edilecek, Milli Güvenlik Kurulumuzun teyidiyle süreç bir sonraki aşamaya taşınacaktır. Elbette böylesine hassas bir dönemde provokasyonlara karşı son derece dikkatli olmak zorundayız. Süreci baltalamaya, milletimizin arasına nifak sokmaya, ülkemizi ve bölgemizi çatışmaların içinde tutmaya yönelik girişimler her şekilde karşısında olacağız ve uyanık olmaya devam edeceğiz. Kardeşliğimizi hedef alan tahriklerin, dezenformasyon kampanyalarının ve toplumsal gerilimi artıracak söylemlerin bu sürece zarar vermesine fırsat tanımamak hepimizin ortak sorumluluğu. Bütün bunları yaparken hassasiyetini her şeyin üzerinde tuttuğumuz bir husus var. Aziz şehitlerimizin hatırası, kahraman gazilerimizin fedakarlıkları ve ailelerimizin yaşadığı acılar. Şehitlerimizin aziz ruhlarını incitecek, ailelerimizin yüreğini burkacak hiçbir adımın yanında olmadık, asla olmayız. Onların ödediği bedeller sayesinde bugün terörsüz bir Türkiye'nin şafağındayız' diye konuştu.

Toplantıda, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve teşkilat mensupları da hazır bulundu.