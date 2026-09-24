Bakanlık, Şimşek'in 2000-2007 yılları arasında Merrill Lynch'in araştırma biriminde görev yaptığını, bu görevin ticari ilişki kurma veya iş verme yetkisi içermediğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun Tera Yatırım'a ilişkin kaleme aldığı yazıda yer alan iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı.

Terkoğlu, yazısında MASAK eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak'ın Tera Yatırım hakkında yaptığı başvurulara ve suç duyurusuna ilişkin bazı ifadeleri gündeme taşıdı. Başak'ın dilekçesinde, Tera Grubu'nun hakim hissedarı Emre Tezmen'in Mehmet Şimşek ile yakın ilişkisi bulunduğunu ve İngiltere'de birlikte işleri olduğunu söylediği yönündeki iddialara yer verildi.

Bakanlıktan iddialara net yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında, Mehmet Şimşek'in adı geçen aracı kurumun sahipleri veya yöneticileriyle İngiltere'de ya da başka bir yerde, kamu görevi öncesinde veya sonrasında herhangi bir iş ilişkisi, ortaklığı veya ticari bağı bulunmadığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca Şimşek'in 2000-2007 yılları arasında Merrill Lynch'in araştırma biriminde görev yaptığı hatırlatıldı. Bakanlık, bu görevin herhangi bir kurumla ticari ilişki kurma veya iş verme yetkisini kapsamadığını vurguladı.

Bakanlık, Merrill Lynch'in Türkiye'deki farklı aracı kurumlarla kurumsal düzeyde çalışmış olmasının, Şimşek ile bu kurumlarda görev yapan kişiler arasında kişisel veya ticari ilişki bulunduğu anlamına gelmeyeceğini belirtti.

"Bakanımızın adı kullanılmışsa sorumluluğu o kişiye aittir"

Açıklamada, bir kişinin kendi itibarını veya nüfuzunu artırmak amacıyla Bakan Şimşek'in adını kullandığı yönündeki iddianın, Şimşek ile söz konusu kişi arasında herhangi bir ilişki bulunduğunu göstermeyeceği ifade edildi.

Bakanlık, böyle bir durumun söz konusu olması halinde sorumluluğun ilgili kişiye ait olduğunu belirterek, gerçek dışı iddialara karşı hukuki hakların saklı tutulduğunu açıkladı.

Fon soruşturması sürüyor

Açıklama, sermaye piyasalarındaki soruşturmanın devam ettiği bir dönemde geldi. Soruşturma kapsamında Tera Holding yöneticileri hakkında da adli işlemler gerçekleştirildi. Aynı süreçte 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiye ve ödeme süreçleri de Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda ele alınıyor.

Bakanlığın açıklamasında, Mehmet Şimşek ile Emre Tezmen arasında herhangi bir iş ilişkisi, ortaklık veya ticari bağ bulunmadığı yönündeki resmi görüş özellikle vurgulandı.