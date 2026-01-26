Deyrizor kırsalında bulunan El-Ömer ve Tenek petrol sahalarından çıkarılan ham petrolün ilk resmi sevkiyatı Banyas Rafinerisi’ne ulaştı.

Suriye Petrol Şirketi tarafından yapılan açıklamada, 20 tankerden oluşan konvoyun Banyas’a varmasının, sahaların yeniden devlet kontrolüne geçmesinin ardından gerçekleştirilen ilk resmi petrol nakliyesi olduğu bildirildi. Açıklamada, El-Ömer, El-Teym, Es-Savra ve Cubeyse sahalarında üretim, yükleme ve taşıma süreçlerinin denetim altında sürdürüldüğü kaydedildi.

Hedef: Günlük 100 bin varil üretim

Yetkililer, devam eden rehabilitasyon çalışmaları kapsamında önümüzdeki 4 ay içinde günlük petrol üretiminin yaklaşık 100 bin varile çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı. Bu üretim seviyesinin, savaş öncesinde günlük 150-200 bin varil arasında değişen iç talebin önemli bir bölümünü karşılaması bekleniyor.

Doğal gaz akışı başladı

Doğal gaz alanında ise Haseke’deki Cubeyse sahasından çıkarılan gazın, Koniko ve Markada istasyonları üzerinden Humus kırsalındaki gaz işleme tesislerine günlük yaklaşık 1,2 milyon metreküp seviyesinde aktarılmaya başlandığı belirtildi. Söz konusu gelişmenin, özellikle elektrik üretiminde kısmi bir iyileşme sağlaması öngörülüyor.

Hükümet verilerine göre, ülke genelinde kesintisiz elektrik sağlanabilmesi için günlük yaklaşık 23 milyon metreküp doğal gaz ve 5 bin ton akaryakıt gerekiyor. Bu nedenle petrol ve doğal gaz sahalarının yeniden devlet kontrolüne geçmesi, enerji arz güvenliği açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ekonomik toparlanmada kritik rol

Yetkililer, petrol ve doğal gaz gelirlerinin yeniden kamu hazinesine yönlendirilmesiyle kaçakçılığın azaltılacağını, devlet bütçesine katkı sağlanacağını ve döviz kaynakları üzerindeki baskının hafifleyeceğini ifade ediyor.

Savaş öncesinde enerji sektörünün, Suriye’nin gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 20’sini, devlet gelirlerinin ise yarısından fazlasını oluşturduğuna dikkat çekilirken, petrol ve gaz sahalarının yeniden entegrasyonunun ekonomik toparlanma sürecinde kilit rol oynayacağı vurgulanıyor.