Trump, İran ile savaşın “şimdiye kadar görülmüş en iyi şekilde yürütüldüğünü” savunarak, büyük ülkelerin bu durumu onayladığını ve daha önce benzerine rastlamadıklarını belirtti. ABD Başkanı, ülke içinde İran bağlantılı hücreler konusunda da “Verildi, çoğunun nerede olduğunu biliyoruz ve hepsini göz hapsinde tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

Stratejik petrol rezervlerinin devreye alınmasıyla ilgili bir soruya Trump, “Bunu çok hızlı yapacağız. Sonra da rezervlerimizi yeniden dolduracağız” yanıtını verdi.

Trump, İran’a ilişkin değerlendirmesinde, “Artık neredeyse yolun sonuna geldiler. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçaksavarları yok, hiçbir kontrol sistemleri yok. Biz de İran’ın üzerinde tamamen serbest bir şekilde dolaşıyoruz” dedi. Boğazlardaki durumu da “Çok iyi” olarak nitelendirdi.

Ülkenin yeniden inşası konusunda ise Trump, “İdeal olarak, orada ne yaptığını bilen birini görmek isteriz. Tahran’ın bazı bölgelerini vurabiliriz ama bunu yapmak istemiyoruz. Elektrik altyapısını vurabiliriz; İran’ın elektrik kapasitesini bir saat içinde imha edebiliriz ve yeniden inşa etmeleri 25 yıl sürer. Bu yüzden, ideal olarak bunu yapmayacağız” dedi.