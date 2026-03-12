Açıklamada, Kudüs’teki güvenlik kısıtlamaları ve ibadet yerlerine yönelik keyfi engellemelerin uluslararası hukuka, tarihi statükoya ve ibadet yerlerine engelsiz erişim ilkesine aykırı olduğu vurgulandı. Bakanlar, Mescid-i Aksa’nın tamamının yalnızca Müslümanlara ait olduğunu ve Kudüs Evkaf ve Mescid-i Aksa İşleri İdaresi’nin caminin yönetimi ve girişlerin düzenlenmesinde münhasır yetkiye sahip olduğunu hatırlattı.
Ortak açıklamada, “İşgalci İsrail’in Mescid-i Aksa kapılarını kapatması ve Müslümanların ibadetine engel olması kabul edilemez” denilirken, İsrail’in Kudüs’teki İslami ve Hristiyan kutsal mekanları üzerindeki egemenlik iddialarının hukuka aykırı olduğu belirtildi. Bakanlar ayrıca uluslararası toplumu, İsrail’in kutsal mekanlara yönelik ihlallerini durdurmaya zorlayacak kararlı bir tutum almaya çağırdı.
Bakanlar tarafından Mescid-i Aksa'nın tamamının yalnızca Müslümanlara ait olduğunu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bakanlar, hukuka aykırı ve gayrımeşru söz konusu tedbir ile İsrail'in Mescid-i Aksa / Harem-i Şerif ve ibadet edenlere karşı sürdürdüğü provokatif eylemleri kesin bir şekilde reddettiklerini ve kınadıklarını beyan etmişlerdir. Bakanlar, İsrail'in işgal altındaki Kudüs üzerinde veya şehrin İslami ve Hristiyan kutsal mekanları üzerinde herhangi bir egemenliğe sahip olmadığını vurgulamışlardır. Bakanlar, 144 dönümlük Mescid-i Aksa'nın tamamının yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunu yinelemiş ve Ürdün Evkaf ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs Evkaf ve Mescid-i Aksa İşleri İdaresi'nin mübarek Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'in idaresi ve buraya girişlerin düzenlenmesi konusunda münhasır yetkiye sahip yasal merci olduğunu yinelemiştir. Bakanlar, işgalci güç İsrail'e Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatmaya bir an evvel son vermesi, Kudüs Eski Şehre erişime yönelik kısıtlamaları kaldırması, ibadet etmek isteyen Müslümanların camiye erişimini engellemekten imtina etmesi çağrısında bulunmuşlardır. Bakanlar ayrıca uluslararası toplumu, Kudüs'teki İslami ve Hristiyan kutsal mekânlarına yönelik devam eden ihlalleri ve hukuka aykırı uygulamaları ile bu kutsal mekanların kutsiyetine halel getirmesinin durdurulması için İsrail'i icbar edecek kararlı bir tutum benimsemeye davet etmişlerdir."