Açıklamada, Kudüs’teki güvenlik kısıtlamaları ve ibadet yerlerine yönelik keyfi engellemelerin uluslararası hukuka, tarihi statükoya ve ibadet yerlerine engelsiz erişim ilkesine aykırı olduğu vurgulandı. Bakanlar, Mescid-i Aksa’nın tamamının yalnızca Müslümanlara ait olduğunu ve Kudüs Evkaf ve Mescid-i Aksa İşleri İdaresi’nin caminin yönetimi ve girişlerin düzenlenmesinde münhasır yetkiye sahip olduğunu hatırlattı.

Ortak açıklamada, “İşgalci İsrail’in Mescid-i Aksa kapılarını kapatması ve Müslümanların ibadetine engel olması kabul edilemez” denilirken, İsrail’in Kudüs’teki İslami ve Hristiyan kutsal mekanları üzerindeki egemenlik iddialarının hukuka aykırı olduğu belirtildi. Bakanlar ayrıca uluslararası toplumu, İsrail’in kutsal mekanlara yönelik ihlallerini durdurmaya zorlayacak kararlı bir tutum almaya çağırdı.