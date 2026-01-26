Ağır ticari araç sektörünün öncüsü Mercedes-Benz Türk, müşteri beklentileri, sahadan gelen geri bildirimler ve güncellenen regülasyonlar doğrultusunda geliştirdiği şehirler arası segmentte 20, şehir içi segmentte 16 olmak üzere toplam 36 yeniliği, 2026 model yılı itibarıyla Mercedes-Benz Travego, Tourismo ve Conecto otobüslerinde sunuyor. Yapılan bu güncellemelerle, şehirler arası ve şehir içi taşımacılıkta sürüş güvenliğinin daha da ileri taşınması, sürücü ve yolcu konforunun artırılması ve işletmelere uzun vadeli operasyonel avantajlar sağlanması hedefleniyor.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Ürün Yönetimi Grup Müdürü Cem Demirel konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “2026 model yılıyla birlikte Mercedes-Benz Travego, Tourismo ve Conecto modellerimizde hayata geçirdiğimiz yenilikleri; sahadan gelen geri bildirimler, müşteri beklentileri ve güncellenen regülasyonlar doğrultusunda bütüncül bir yaklaşımla ele aldık. Sürüş güvenliğinden konfora, performanstan verimliliğe kadar uzanan bu kapsamlı güncellemelerle, hem şehirler arası hem de şehir içi taşımacılıkta Mercedes-Benz standartlarını daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz. Mercedes-Benz Travego ve Tourismo modellerimizde sunduğumuz yeniliklerle uzun yol taşımacılığında sürüş güvenliğini ve yolcu konforunu ileri seviyeye taşırken, Mercedes-Benz Conecto’da şehir içi kullanımın yoğun temposuna uygun, sürücü odaklı ve operasyonel verimliliği destekleyen çözümler sunuyoruz. Amacımız; sürücüler için daha da güvenli ve daha da konforlu, işletmeler için ise uzun vadede daha da sürdürülebilir ve daha da yüksek katma değer yaratan araçlar sunmak.” dedi.

Mercedes-Benz Travego ve Tourismo: Yolların standardını belirleyen yenilikler

Mercedes-Benz Travego ve Tourismo otobüsleri, 2026 model yılıyla birlikte performans, konfor ve sürüş güvenliği alanlarında önemli güncellemelerle donatılıyor. Motor güçlerinde yapılan iyileştirmeler sayesinde farklı model ve konfigürasyonlarda daha yüksek performans ve yakıt verimliliği sunuluyor.

Konfor tarafında; Mercedes-Benz Travego’da halihazırda standart sunulan elektrikli tavan kapaklarının tüm Mercedes-Benz Tourismo modellerinde de standart hale gelmesi ve sürücünün kendi kontrol panelinden butona basarak havalandırma tavan kapaklarını rahatça açabilmesi, tavan kapağı kaplamaları ile de iç mekanda daha estetik ve bütüncül bir görünüm sağlanması öne çıkıyor.

Sahadan gelen geri bildirimleri odağına alan Mercedes-Benz Türk sürücü dinlenme alanında, ahşap ve halı kaplama yerine kullanılan yeni özel zemin malzemesi; daha hafif, dayanıklı ve kendinden izolasyon sağlayan yapısıyla konforu artırırken, halının kaldırılmasıyla hijyen açısından da önemli bir avantaj sunuyor. Buna ek olarak, sökülebilir ve yıkanabilir kılıfa sahip visco ped uygulaması, sürücülere daha esnek ve kişisel bir dinlenme alanı sağlıyor. Şerit gün ışığı LED aydınlatma çözümleri ise mevcut yüksek ışık gücüne sahip aydınlatmaya alternatif olarak daha loş bir ambiyans yaratarak sürücü konforunu destekliyor. Ayrıca, Mercedes-Benz Travego ve Tourismo modellerinde koltuklarda kullanılan renk ve doku seçenekleri, sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda yenilenerek hem görsel algı hem de uzun yol konforu açısından daha üst bir seviyeye taşınıyor. Mercedes-Benz Tourismo 16 2+1 model otobüslerde Lounge koltuklardan Luxline koltuğa geçiliyor. Mercedes-Benz Travego 15 model otobüste ise standart olarak sunulan ambassador koltuklar devam ederken, müşteri talebine göre Luxline koltuklar opsiyonel olarak sunuluyor. Bununla birlikte, Mercedes-Benz Tourismo modelleri için sunulan Turizm Paketi kapsamında; rehber kullanımına yönelik 4. koltuk mikrofonu ile iki adet 19’’ yolcu bilgilendirme monitörü yer alıyor. Bu donanımlar, turizm taşımacılığına yönelik operasyonlarda yolcu bilgilendirme ve iletişim konforunu destekliyor.

Mercedes-Benz Travego ve Tourismo otobüslerde sürüş güvenliğinde önemli yenilikler

Sürüş güvenliği alanında yapılan geliştirmelerle, tüm dış kapaklar için gösterge panelinde görsel ve akustik “açık” uyarıları standart hale getiriliyor. Önceki uygulamalarda yalnızca bagaj ve belirli kapaklarla sınırlı olan bu sistem, bakım ve bagaj kapakları dahil tüm dış kapakları kapsayacak şekilde genişletilerek olası güvenlik riskleri ortadan kaldırılıyor. Sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda geliştirilen şanzıman bölgesi koruma çözümleriyle bu alan daha dayanıklı ve korunaklı hale getiriliyor. Ön camda sunulan ilave silecek uygulaması ise özellikle kamera görüş alanının kar ve yağış gibi olumsuz koşullarda temiz kalmasını sağlayarak sürüş güvenliğine katkı sunuyor.

2026 model yılıyla birlikte Aktif Fren Asistanı (ABA) 6 Plus sistemi de Mart 2026 itibarıyla devreye alınıyor. Güncellenen regülasyonlar doğrultusunda geliştirilen bu sistem; 60 km altı hızlarda sürücünün müdahalesi olmadığı durumlarda sesli uyarı ve kısmi frenlemeyi eş zamanlı olarak devreye alıyor, gerekli durumlarda tam frenleme ile aracı durduruyor. Daha yüksek hızlarda ise önce sesli uyarı, ardından kısmi ve tam frenleme aşamalarıyla çalışmaya devam ediyor. Ayrıca Mart 2026 yılında devreye girecek diğer bir yenilik sürücü yorgunluk algılama kamerası, kokpit üzerine entegre edilen akıllı yapısıyla sürücünün göz ve baş hareketlerini analiz ederek dikkat seviyesini takip ediyor; güneş gözlüğü kullanılsa dahi sesli ve görsel uyarılarla güvenli sürüşü destekliyor.

Mercedes-Benz Conecto: Bu sefer bir başka!

Mercedes-Benz Türk, şehir içi toplu taşımada çalışma saatleri, trafik ve gün boyu kesintisiz operasyon gerekliliklerini merkeze alarak Mercedes-Benz Conecto modellerinde kapsamlı yenilikler sunuyor. Müşteri beklentileri ve sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda geliştirilen bu yenilikler; sürücü konforunu odağına alırken, işletmeler için de verimlilik ve sürdürülebilirlik avantajları sağlıyor. 2026 yılında Mercedes-Benz Conecto modelinde şehir içi otobüs segmentine özel olarak geliştirdiği bu yeniliklerle, belediyeler ve özel halk otobüsleri için daha da yüksek konfor, daha da yüksek sürücü memnuniyeti ve daha da sürdürülebilir bir ulaşım deneyimi sunuyor. Şehirlerin temposuna uyum sağlayan yeni nesil çözümler, Mercedes-Benz Türk kalitesiyle şehir içi ulaşımın geleceğini bugünden şekillendiriyor.

Mercedes-Benz Conecto’da sunulan 32 kW kapasiteye sahip olan yolcu klima sistemi, 39 kW kapasiteye yükseltilerek daha etkin ve güçlü bir iklimlendirme performansı hedefleniyor. Güçlendirilen klima kapasitesinin yanı sıra tekstil hava kanalı çözümü ile beraber iklimlendirilmiş hava, araç içerisine homojen biçimde dağıtılarak artırılmış termal konfor sunuyor.

Isıtmalı ve soğutmalı sürücü koltuğu, döndürülebilir yapısıyla maksimum konfor sunarken; sürücü bölgesi için özel olarak sunulan klima sistemi, yolcu alanından bağımsız çalışarak her mevsimde ideal çalışma koşulları sağlıyor. Böylelikle gelişmiş iklimlendirme çözümleri ve ergonomiyi artıran donanımlarla sürücülere her mevsimde ideal bir çalışma ortamı sunuluyor. 2026 yılında sunulan diğer bir yenilik elektrikli ön cam perdesi ise görüş konforunu ve sürüş güvenliğini destekliyor.

Sürücü kabininde sunulan telefon koyma alanı, kablosuz şarj ünitesi ve evrak gözleri operasyonel ihtiyaçları pratik çözümlerle buluşturuyor. Ergonomik yapısı ve yumuşak dokusuyla sunulan deri direksiyon ise daha rahat ve kontrollü bir sürüş deneyimine katkı sağlıyor.

Mercedes-Benz Conecto, Mercedes-Benz Türk kalitesiyle donatılmış 2026 model yılı yenilikleriyle şehirlerin temposuna uyum sağlayan güvenli ve konforlu bir toplu taşıma çözümü olarak öne çıkarak seferleri bir başka hale getiriyor.

Yeni opsiyonel donanımlar

2026 model yılı itibarıyla Mercedes-Benz Travego araçlarda sunulan Comfort Plus kokpit ve yeni Multimedya Sistem, opsiyonel olarak Mercedes-Benz Tourismo modellerinde de tercih edilebiliyor. Buna ek olarak, 21” yolcu bilgilendirme monitörü, farklı operasyonel ihtiyaçlara yönelik esnek donanım seçenekleri arasında yer alıyor.

Mercedes-Benz Türk, 2026 model yılı otobüs yenilikleriyle yolcu taşımacılığında ve şehir içi taşımacılıkta güvenlik, konfor ve verimlilik alanlarında sunduğu çözümlerle sektöre yön vermeye devam ediyor.