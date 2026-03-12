New York Times (NYT) ve açık kaynaklardan derlenen bilgilere göre:

El-Udeyd üssü, yaklaşık 10 bin Amerikan askeri personeline ev sahipliği yapıyor ve bölgedeki hava operasyonlarının merkezi olarak işlev görüyor. Nakliye uçakları, uzun menzilli bombardıman uçakları ve insansız hava araçları burada konuşlandırılmış durumda.

ABD, Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü ve Bahreyn’deki 5. Filo üslerinden bazı askerlerini tahliye etti. Abd'li yetkililer bunu kabul etti fakat üslerden tamamen çekilme anlamına gelmediği; sadece personel sayısında geçici bir azaltma ve operasyonel düzenlemenin söz konusu vurgulandı.

Uzmanlar, ABD’nin bölgedeki stratejik varlığını tamamen geri çektiği yönündeki iddiaları yanıltıcı olarak değerlendiriyor. Gerçek, ABD’nin bazı üslerde personel seviyesini düşürdüğü veya konuşlanmayı geçici olarak yeniden düzenlediği yönünde.

İlgili paylaşımı yapan hesabın kullanıcı adı @QBC_QBC resmi bir devlet kanalıyla eşleşmiyor ve iddia edilen kapsamda bir geri çekilme haberi dünya basınında da yer almadı. İlgili paylaşımda yazılı olanlar ise şöyle: "Amerika Birleşik Devletleri; Katar, Bahreyn, Kuveyt, Irak, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye ve birkaç Körfez ülkesindeki askeri üslerden çekileceğini duyurdu. Dolaşımda olan görüntüler, İran'ın savaşta şimdiden üstünlük sağlamış olabileceğine dair işaretler sunuyor gibi görünüyor."