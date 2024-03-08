Kadın istihdamını artırmak birinci hedefi olan ve genel müdürlük düzeyinde çalışanlarının yüzde 70’i kadınlardan oluşan Sürat Kargo, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlarına anlamlı bir hediye verdi. Yakın dönemde taşıma sponsorluğunu açıkladığı Süper Lig ekibi Yılport Samsunspor’un “Dünyanın en ağır forması” olarak tanımladığı, kadına yönelik şiddete dikkat çeken formasını kadın çalışanlarına hediye etti. Yılport Samsunspor’un 15 dilde “Kadına Şiddete Hayır” yazılı formaları, Sürat Kargo’nun 500’ü aşkın şubesindeki kadın çalışanlara ulaştırıldı.

Hediyeleri kendi elleriyle kadın çalışanlara veren Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, “Bugün, dünyanın dört bir yanındaki kadınların başarılarını, gücünü ve ilerlemelerini bir kez daha hatırladığımız bir gün... Bu özel günü, değerli kadın çalışanlarımızı onurlandırmak ve kutlamak için bir fırsat olarak görüyoruz. Sürat Kargo olarak, işimizin her aşamasında, kadın çalışanlarımızın gücünü ve katkılarını takdir ediyoruz. Hem iş dünyasında hem de toplumda, güçlü, cesur ve özverili duruşlarıyla her zaman bizlere ilham veriyorlar. Kadınların gücünü ve başarılarını kutladığımız bu anlamlı günde, bir kez daha hepsine teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Forma gelirinin bir kısmı kadınlara destek olan derneklere bağışlanıyor

Sürat Kargo’nun sponsor olduğu Yılport Samsunspor Kulübü, “Kadına Şiddete Hayır” yazılı mor renkli formaların satışından elde edilen gelirin bir kısmını, şiddet mağduru kadınlara destek veren vakıflara bağışlıyor. Hayatın her alanında kadınlara destek olan Sürat Kargo, kadın futbolunu daha da görünür kılmak adına da Kadın Futbol Milli Takımı’nın da ana sporu konumunda.