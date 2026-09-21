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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'nin New York kentindeki ikili temaslarına başladı. Dün akşam saatlerinde Türkevi'ne ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı kabul etti. Türkevi'nde gerçekleştirilen kabulde, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

AK Partili Elitaş 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' için Çanakkale'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı Türkevi'nde kabul etti.

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