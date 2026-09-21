Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden vatandaşların oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleriyle bir araya geldi.

Adalet Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda, 'Deprem soruşturmaları ve yargılamalarının etkin, titiz ve makul sürede yürütülmesi; maddi gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması ve sorumluluğu tespit edilenlerin hukuk önünde hesap vermesinin sağlanması, adaletin tecellisi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu anlayışla Adalet Bakan Yardımcımız Sayın Can Tuncay, 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleriyle Bakanlığımızda bir araya geldi. Görüşmede deprem bölgesinde yürütülen soruşturma ve kovuşturma süreçlerine ilişkin ailelerin talep, beklenti ve değerlendirmeleri dinlendi. Yaşadıkları büyük acının ardından adalet arayışlarını sürdüren ailelerin dile getirdikleri hususlar Bakanlığımızca dikkatle değerlendirilmektedir' ifadelerine yer verildi.

Depremden etkilenen 11 ilde devam eden adli süreçlerdeki gelişmelerin ilgili cumhuriyet başsavcı vekilleriyle değerlendirileceği ve Adalet Bakanlığına iletilen talep ve hususların takibinin sürdürüleceği ifade edilen açıklamada, 'Ayrıca, doğal afetlerden kaynaklanan adli süreçlerin daha etkin ve sistematik şekilde takip edilmesi amacıyla Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı, ilgili dosyalardaki süreçlerin yakından izlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürecektir. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkeleri doğrultusunda devam eden yargı süreçlerine müdahale etmeksizin adalete erişimin güçlendirilmesi, adli süreçlerin etkin şekilde yürütülmesi ve vatandaşlarımızın taleplerinin ilgili merciler nezdinde titizlikle takip edilmesi amacıyla Bakanlığımız üzerine düşen sorumluluğu hassasiyetle yerine getirmeye devam edecektir. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz' denildi.