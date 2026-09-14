Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam dalgası gündemde. Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik, döviz kurundaki değişimler ve vergi düzenlemeleri pompa fiyatları üzerindeki baskıyı artırırken, özellikle motorin kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına salı günü itibarıyla 6 lira 62 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Söz konusu artışın gerçekleşmesi halinde motorin fiyatlarında tarihi seviyelere yakın yeni bir dönem başlayacak.

Zam beklentisi öncesinde vatandaşlar ise İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor.

İstanbul’da benzin 80 TL’yi aştı

14 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul’un Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 80,26 TL, motorinin litre fiyatı 89,01 TL, LPG’nin litre fiyatı ise 34,99 TL seviyesinde bulunuyor.

Anadolu yakasında ise benzin 80,12 TL, motorin 88,87 TL, LPG ise 34,39 TL üzerinden satılıyor.

Ankara’da motorin 90 TL’yi geçti

Başkent Ankara’da akaryakıt fiyatları İstanbul’un üzerinde seyrediyor. Kentte benzinin litre fiyatı 81,25 TL, motorinin litre fiyatı 90,16 TL, LPG’nin litre fiyatı ise 35,09 TL olarak uygulanıyor.

Motorine beklenen 6,62 TL’lik artışın gerçekleşmesi durumunda Ankara’da motorinin litre fiyatının 97 TL seviyesine yaklaşması bekleniyor.

İzmir’de motorin 90,43 TL

İzmir’de ise benzinin litre fiyatı 81,52 TL olurken, motorin 90,43 TL, LPG ise 34,99 TL seviyesinde bulunuyor.

Beklenen zamla birlikte motorin fiyatlarının üç büyük kentte de yeni bir rekora ulaşması bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,26 TL

Motorin: 89,01 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,12 TL

Motorin: 88,87 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara

Benzin: 81,25 TL

Motorin: 90,16 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 81,52 TL

Motorin: 90,43 TL

LPG: 34,99 TL

Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerindeki değişimlere bağlı olarak gün içinde veya takip eden günlerde farklılık gösterebiliyor.