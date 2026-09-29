Bu rehberde önce bir SEO ajansı ile çalışma sürecinin nasıl ilerlediğini ve görüşme aşamasında hangi soruların sorulması gerektiğini ele alıyoruz. Ardından Türkiye genelinde SEO hizmeti veren 10 ajansı kısaca tanıtıyoruz.

SEO Ajansı Ne Yapar?

SEO ajansı, bir web sitesinin arama motorlarında hedef kitlesinin aradığı ifadelerde görünür olması için teknik altyapı, içerik ve site dışı otorite çalışmalarını birlikte yürütür. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız değildir: Teknik sorunları çözülmemiş bir sitede içerik üretmek beklenen etkiyi yaratmaz, ölçümleme kurulmamış bir sitede ise hangi çalışmanın sonuç verdiğini anlamak mümkün olmaz.

Bu nedenle iyi bir ajansın hedefi yalnızca sıralama değişimlerini raporlamak değil, organik kanalın nitelikli talep ve satış üretmesini sağlamaktır.

SEO Ajansıyla Çalışma Süreci Nasıl İşler?

Ajanstan ajansa detaylar değişse de sağlıklı bir SEO süreci genellikle dört aşamadan oluşur.

1. Ölçümleme ve teknik inceleme

Çalışmanın ilk adımı, mevcut durumun doğru okunmasıdır. Ölçümleme altyapısı kurulur, sitenin taranabilirliği, sayfa yapısı ve teknik eksikleri incelenir. Bu aşama atlanırsa sonraki tüm kararlar varsayımlara dayanır.

2. Strateji ve içerik planı

Anahtar kelime araştırması ve rakip incelemesiyle markanın hangi aramalarda görünür olması gerektiği belirlenir. İçerik planı hazır bir şablona göre değil; sunulan ürün ve hizmetlere, hedef kitleye ve rekabet koşullarına göre oluşturulur.

3. Uygulama

Teknik düzenlemeler, sayfa içi optimizasyonlar ve içerik çalışmaları hayata geçirilir. Bu aşamada uygulama sorumluluğunun kimde olduğu, yani düzenlemeleri ajansın mı yoksa markanın kendi ekibinin mi yapacağı baştan netleşmiş olmalıdır.

4. Raporlama ve güncelleme

Düzenli raporlarla hangi çalışmanın ne sonuç verdiği paylaşılır ve plan buna göre güncellenir. E-ticaret projelerinde organik gelir, işlem sayısı ve marka adı içermeyen aramalardaki görünürlük, sıralama verilerinden daha anlamlı göstergelerdir.

Ajans Görüşmesinde Sorulması Gereken 5 Soru

Teklifleri karşılaştırmadan önce görüşme aşamasında aşağıdaki soruları sormak, ajansların arasındaki farkı netleştirir.

Benzer sektörde hangi projelerde, hangi sonuçları aldınız? Rakamla sonuç paylaşamayan bir ajans, muhtemelen kendi çalışmasını da ölçmüyordur.

Çalışma planı bizim hedeflerimize göre mi hazırlanıyor? Hazır paketler her markaya uymaz. Teklifin sitenizin durumuna, rekabet ortamınıza ve bütçenize göre kurgulanıp kurgulanmadığına bakın.

Raporları kim, hangi sıklıkta hazırlayacak? Raporlama modelini ve ekibe ne kadar doğrudan ulaşabileceğinizi baştan öğrenin.

Yapay zeka aramalarını nasıl ele alıyorsunuz? Kullanıcılar sorularının bir kısmını artık yapay zeka asistanlarına soruyor, Google da sonuç sayfasında yapay zeka özetleri gösteriyor. Ajansın Generative Engine Optimization (GEO) konusundaki yaklaşımı, ne kadar güncel olduğunu gösterir.

SEO dışında hangi kanalları yönetebiliyorsunuz? İhtiyaçlarınız büyüdüğünde reklam, sosyal medya ve analitik tarafını aynı ekip altında yönetebilmek, yeni bir iş ortağı arama zorunluluğunu ortadan kaldırır.

Hangi Ajans Size Daha Uygun?

Doğru ajans, markanın yapısına göre değişir. E-ticaret sitelerinde binlerce ürün ve kategori sayfası, filtrelerle çoğalan URL'ler ve kopya içerik riski aynı anda yönetilmek zorundadır; bu yüzden e-ticaret markalarının benzer ölçekteki mağazalarda deneyimi olan bir ekiple çalışması gerekir. Shopify gibi hazır altyapılarda ise platformun sınırları içinde çalışabilen bir ekip fark yaratır.

Kurumsal firmalarda ise SEO, ürün veya hizmetlerin görünür olmasının yanında marka kimliğinin doğru yansıtılmasını da kapsar. Organik görünürlüğünü reklam ve iletişim faaliyetleriyle ortak bir planda yönetmek isteyen markalar için tüm kanalları tek çatı altında sunan ajanslar öne çıkar.

Türkiye'de Öne Çıkan 10 SEO Ajansı

Listenin ilk sırasında bu içeriğin sponsoru olan Mobitek yer alıyor. Diğer ajansların tanımları, ajansların kendi beyanlarına ve kamuya açık kaynaklardaki bilgilere dayanıyor.

1. Mobitek

Mobitek, 2003 yılından bu yana faaliyet gösteren ve SEO, Google Ads, sosyal medya ile medya planlamayı tek çatı altında yöneten İstanbul merkezli bir dijital pazarlama ajansı. Türkiye genelindeki markalarla çalışan ajans, bu kanalları birbirinden kopuk hizmetler olarak değil, aynı büyüme hedefine çalışan tek bir sistem olarak ele alıyor. Her çalışmaya ölçümleme kurulumuyla başlayan ekip, bütçeyi hangi kanalın gerçekten satış getirdiğini gördükten sonra dağıtıyor.

SEO sürecini teknik inceleme, içerik planlama, uygulama ve düzenli raporlama aşamalarıyla yöneten Mobitek; kurumsal SEO, e-ticaret SEO, Shopify SEO ve yapay zeka aramalarına yönelik GEO çalışmaları yürütüyor. Ajansın referansları arasında Arçelik, Beko, Vakko, Loft, Kiğılı, Saat&Saat, Tergan, Dagi, Lescon, Lufian ve Flormar gibi markalar bulunuyor.

Mobitek; Google, Meta, Yandex, LinkedIn, TikTok ve Shopify partner programlarında yer alıyor. Sadece SEO ya da sadece reklam hizmeti almak isteyen markalarla da çalışan ajans, ücretsiz strateji görüşmesi sunuyor.

Web: mobitek.com

Telefon: +90 216 418 08 84

E-posta: [email protected]

Merkez ofis: Business İstanbul, Kadıköy / İstanbul

2. Zeo

2012'de kurulan Zeo; SEO, arama motoru pazarlaması, performans ve içerik pazarlaması alanlarında hizmet veren uluslararası bir ajans. İstanbul'un yanı sıra Ankara ve Londra'da da ofisleri bulunuyor. Hizmetleri arasında üretken yapay zeka danışmanlığı da yer alıyor.

3. Aora Digital

2008'den bu yana SEO ve web tasarım hizmeti veren Aora Digital, bugün markalara GEO ve AEO (yanıt motoru optimizasyonu) alanlarında da destek sunuyor.

4. Webtures

Webtures, arama görünürlüğü, performans pazarlaması ve veri analitiği alanlarında danışmanlık veriyor. Ajans, SEO'nun yanı sıra yapay zeka yanıtlarında marka görünürlüğü ve bu görünürlüğün ölçümlenmesine yönelik çözümler de sunuyor.

5. Magna Dijital

2014'ten bu yana faaliyet gösteren bağımsız bir ajans olan Magna Dijital; SEO, içerik pazarlaması, sosyal medya, performans pazarlaması ve web geliştirme hizmetleri veriyor. Ajansın güncel odağı GEO ve yapay zeka aramalarındaki görünürlük.

6. ROIPUBLIC

ROIPUBLIC, SEO ve dijital reklam çalışmalarını yatırım getirisi odaklı bir yaklaşımla ele alıyor. İçerik pazarlaması, sosyal medya yönetimi ve dönüşüm optimizasyonu da ajansın hizmetleri arasında.

7. Stradiji

Stradiji; SEO danışmanlığı, içerik stratejisi, web analitiği ve dönüşüm optimizasyonu alanlarında çalışıyor. Şirket içi ekibini geliştirmek isteyen işletmelere kurumsal SEO eğitimi de veriyor.

8. Markethinkers

2020'de kurulan Markethinkers, SEO ve içerik pazarlamasına odaklanan uluslararası bir ajans; Türkçe ve İngilizce içerik üretiyor. Ajans, Global Search Awards 2022'de düşük bütçeli en iyi SEO kampanyası ödülünü aldı.

9. Nodus Works

Shopify partner ajansı olan Nodus Works, 2020'den bu yana Türkiye'de 250'yi aşkın Shopify ve Shopify Plus projesini hayata geçirdi. Shopify altyapısını kullanan e-ticaret markaları için değerlendirilebilecek seçeneklerden biri.

10. Lein Digital

İstanbul merkezli Lein Digital, veri odaklı ve yapay zeka destekli stratejilerle markaların yerel ve küresel büyümesine destek veren tam hizmet bir pazarlama ajansı. Ajans kendini Türkiye'nin ilk SEO ve GEO ajansı olarak konumlandırıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

SEO ajansı birinci sıra garantisi verebilir mi?

Hayır. Google da hiçbir kişi veya kuruluşun arama sonuçlarında birincilik garantisi veremeyeceğini belirtiyor. "Bir ayda ilk sıra" gibi vaatlerde bulunan ajanslara karşı dikkatli olmak gerekir.

SEO çalışmaları ne kadar sürede sonuç verir?

Teknik düzeltmelerin etkisi çoğunlukla 1 ila 3 ay içinde görülmeye başlar; içerik ve otorite çalışmalarının karşılığı ise genellikle 4 ila 6 ayı bulur. Rekabetin yoğun olduğu sektörlerde bu süre uzayabilir. Bu nedenle en az 6 aylık bir çalışma dönemi planlamak gerçekçi olur.

SEO ajansı ücretleri neye göre belirlenir?

Ücretler; hizmet kapsamına, sektördeki rekabete, sitenin büyüklüğüne ve hedeflere göre değişir. Sağlıklı bir karşılaştırma yapmak için birkaç ajanstan aynı kapsamda teklif almak en doğru yöntemdir.

SEO ve reklam aynı ajansla mı yürütülmeli?

Zorunlu değil; çoğu ajans tek kanal hizmeti de veriyor. Ancak kanallar aynı ekip tarafından yönetildiğinde bütçenin hangi kanala ayrılacağı ortak verilere göre belirlenebilir. Tek kanalla başlansa bile ölçümlemenin baştan eksiksiz kurulması, ileride eklenecek kanallar için karşılaştırılabilir veri sağlar.

Mobitek ile SEO Yol Haritanızı Birlikte Oluşturalım

SEO ajansı seçerken ilk adım, neyi büyütmek istediğinizi netleştirmektir: ürün satışları mı, hizmet talepleri mi, yoksa yeni bir pazardaki görünürlük mü? Mobitek; SEO, içerik, reklam ve analitik hizmetlerini birlikte değerlendirmek isteyen markalara ücretsiz strateji görüşmesi sunuyor. Kurumsal web sitenizin veya e-ticaret mağazanızın ihtiyaçlarını paylaşarak hedeflerinize uygun çalışma planını Mobitek ekibiyle konuşabilirsiniz.