Türkiye boya sektörünün tanınan markalarından Polisan Kansai Boya’da ortaklık yapısını değiştirecek satış sürecinde kritik eşik aşıldı. Şirkette yüzde 50 paya sahip olan Marmara Holding’in hisselerinin, mevcut Japon ortak Kansai Paint Co. Ltd.’ye devredilmesine Rekabet Kurulu tarafından izin verildi.

Yaklaşık 93 milyon dolar bedel üzerinden gerçekleştirilecek pay devrinin tamamlanmasıyla Polisan Kansai Boya’nın sermayesindeki Türk ortaklık payı sona erecek. Böylece şirketin tamamı Japonya merkezli Kansai Paint’in kontrolüne geçecek.

POLİSAN’DA ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİYOR

Polisan’ın Kansai Paint ile ortaklığı 2016 yılında başladı. Bu ortaklık sonrasında şirket faaliyetlerini Polisan Kansai Boya adıyla sürdürürken, sermaye yapısında Marmara Holding ile Kansai Paint yüzde 50’şer paya sahip oldu.

Gelinen noktada Marmara Holding, elindeki yüzde 50’lik payın Kansai Paint’e satılması konusunda anlaşmaya vardı. Satış bedeli ise yaklaşık 93 milyon dolar olarak belirlendi.

İşlemin tamamlanması için gerekli resmi süreçlerden biri olan Rekabet Kurulu onayının alınmasıyla birlikte satışta önemli bir aşama daha geçilmiş oldu.

REKABET KURULU ONAY VERDİ

Marmara Holding tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Kansai Paint tarafından 28 Eylül 2026 tarihinde Rekabet Kurulu’nun pay devrine izin verdiği şirkete bildirildi.

Söz konusu onayla birlikte, pay devri için sözleşmede öngörülen yasal izinlere ilişkin önemli bir ön koşul da yerine getirilmiş oldu.

Şimdi gözler şirketin olağanüstü genel kurul sürecine çevrildi. Pay devrinin tamamlanması için gerekli hazırlıkların başlatılacağı ve genel kurul toplantısı ile satış sürecindeki gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

SATIŞ TAMAMLANIRSA ŞİRKETİN TAMAMI JAPONLARIN

Olağanüstü genel kurul sürecinin tamamlanmasının ardından pay devrinin gerçekleşmesiyle Marmara Holding’in Polisan Kansai Boya’daki yüzde 50 hissesi Kansai Paint’e geçecek.

Böylece 2016 yılında başlayan ortaklıkta yeni bir dönem başlayacak ve Polisan Kansai Boya’nın tamamı Japon Kansai Paint’in bünyesine katılmış olacak.

Satışın tamamlanmasıyla Türkiye boya sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren şirketin ortaklık yapısında da önemli bir değişiklik yaşanacak.