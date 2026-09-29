İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Astor Enerji'nin hakim ortaklarından Feridun Geçgel ile şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Enver Geçgel'in malvarlıklarına tedbir uygulanmıştı.

Soruşturmanın son aşamasında ise Geçgel ailesiyle ilgili yeni bir adım atıldı. Feridun Geçgel, Enver Geçgel ve Yusuf Geçgel hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Kararın, devam eden soruşturma kapsamında alındığı bildirildi.

ASTOR'da Geçgel ailesinin ağırlığı

KAP kayıtlarına göre Feridun Geçgel, Astor Enerji'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Enver Geçgel ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak şirket yönetiminde bulunuyor. Yusuf Geçgel de yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyor.

Şirketin güncel sermaye yapısında Feridun Geçgel'in doğrudan payı yüzde 37,25, Enver Geçgel'in payı ise yüzde 20 seviyesinde bulunuyor. Feridun Geçgel'in oy hakkı oranı ise yüzde 62,68 olarak KAP kayıtlarında yer alıyor.

Astor'daki pay sahipliği yeniden şekillenmişti

2026 yılında Astor Holding'in Astor Enerji'deki pay sahipliğinin sona ermesiyle şirketin halka açıklık oranı yüzde 42,75'e yükselmişti. KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu işlem sonrasında Feridun Geçgel'in Astor Enerji'deki payının yaklaşık yüzde 57,25 seviyesinde kaldığı ve çoğunluk pay sahibi konumunu sürdürdüğü belirtilmişti.

Fon soruşturması kapsamında Geçgel ailesi hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağı kararı, soruşturmanın şirketin hakim ortakları açısından da yeni bir aşamaya taşındığını gösteren son gelişme oldu.