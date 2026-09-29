İstanbul Küçükçekmece’nin Beşyol Mahallesi’nde yaşandığı belirtilen internet kesintisi, bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu.

İddialara göre Türk Telekom internet hizmeti yaklaşık 3 gündür kullanılamıyor. Özellikle internet bağlantısının iş süreçleri açısından kritik olduğu işletmelerin yanı sıra okul, üniversite, hastane ve basın kuruluşlarının da bulunduğu bölgede kesintinin günlük faaliyetleri olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

“Birkaç saat içinde gelecek” denildi

Kesintinin başlamasının ardından Türk Telekom müşteri hizmetlerini arayan abonelere internetin birkaç saat içerisinde yeniden geleceğinin söylendiği belirtiliyor. Ancak aradan geçen süreye rağmen bağlantının sağlanmadığı, üçüncü gün ise internetin gece yarısından sonra geleceği yönünde yeni bilgi verildiği aktarılıyor.

Bölgedeki aboneler, günler süren kesintinin özellikle iş yerleri açısından ciddi mağduriyet oluşturduğunu dile getiriyor.

“Türk Telekom’un dibindeyiz, internetimiz yok”

Mağduriyet yaşayan abonelerin dikkat çektiği bir diğer nokta ise bölgenin Türk Telekom tesislerine ve altyapısına yakınlığı.

Bölge sakinleri, “Türk Telekom’un dibindeyiz ancak üç gündür internet kullanamıyoruz” diyerek yaşanan duruma tepki gösteriyor.

İnternet hizmetlerinin artık yalnızca bireysel kullanım açısından değil; işletmeler, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları ve basın kuruluşları açısından da temel bir ihtiyaç haline geldiğini belirten aboneler, arızanın nedeninin ve kesin çözüm zamanının açıklanmasını istiyor.

Kesintinin nedeni ne?

Beşyol Mahallesi’ndeki internet kesintisinin teknik nedeni ve kaç abonenin etkilendiği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Aboneler, Türk Telekom’dan arızanın nedenine ilişkin açık bir bilgilendirme yapılmasını ve internet hizmetinin ne zaman tamamen normale döneceğinin açıklanmasını bekliyor.