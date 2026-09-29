Borsa İstanbul'da işlem gören CW Enerji (CWENE) hisselerinde sert satış baskısı sürüyor. 28 Eylül'de yüzde 9,94 gerileyerek 22,28 TL'den kapanan hisse, 29 Eylül'de de 22,28 TL seviyesinde taban fiyatında bulunuyor. Güncel piyasa verilerinde hissenin gün içindeki en yüksek ve en düşük fiyatı da 22,28 TL olarak görülüyor.

CWENE'nin 25 Eylül'deki 24,74 TL'lik kapanış fiyatı dikkate alındığında, hisse iki işlem gününde yaklaşık yüzde 10 değer kaybetmiş oldu. Hissede son dönemdeki düşüşle birlikte yatırımcıların odağı şirket ve yönetimiyle ilgili gelişmelere çevrildi.

Yönetim Kurulu Başkanı'ndan KAP açıklaması

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve pay sahibi Tarzan Tarık Sarvan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adının geçmesi ve malvarlığına tedbir uygulanmasının ardından 28 Eylül'de KAP üzerinden açıklama yaptı.

Sarvan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine veya herhangi bir mevzuata aykırı bir işlem ya da eyleminin bulunmadığını belirtti. Ayrıca son dönemde kamuoyunda tartışılan fonlarla herhangi bir alım veya satım işlemi gerçekleştirmediğini ve bu fonlara şirket hissesi satmadığını ifade etti.

Sarvan, 19 Eylül 2024'te şirket hisselerinin bir bölümünün Deniz Portföy Yönetimi tarafından kurulan, TEFAS'ta işlem görmeyen özel bir fona devredildiğini, karşılığında fon katılma payı aldığını açıkladı. 29 Eylül 2025'te ise Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemleri Pazarı'nda şirket hisselerinin bir bölümünün satıldığını ve işlemin KAP üzerinden kamuoyuna duyurulduğunu belirtti.

Satış gelirinin şirkete aktarıldığını belirtti

Sarvan, 2025 yılında gerçekleştirilen hisse satışından elde edilen tutarın tamamının işletme sermayesi olarak kullanılmak üzere CW Enerji'ye sermaye avansı şeklinde aktarıldığını ifade etti.

Şirketin KAP kayıtlarına göre Sarvan tarafından CW Enerji'ye eylül ayında da sermaye avansları aktarıldı. 14 Eylül'de yapılan 350 milyon TL'lik aktarımın ardından toplam sermaye avansı 3 milyar 557 milyon 439 bin 559,82 TL'ye ulaşmıştı.

Sarvan ayrıca halen bazı özel fonlarda yatırımının bulunduğunu belirterek, söz konusu fonların TEFAS'ta bulunmadığını ve diğer yatırımcılara açık olmadığını ifade etti.

Hissede gözler yeni gelişmelerde

CW Enerji hisselerinde yaşanan sert düşüş, şirket yönetimine ilişkin soruşturma ve kamuoyundaki tartışmaların yatırımcıların gündemindeki yerini koruduğunu gösteriyor. Bununla birlikte Sarvan'ın KAP açıklamasında malvarlığına yönelik tedbirin soruşturma kapsamında uygulanan geçici bir koruma tedbiri olduğu ve bunun tek başına herhangi bir suç işlendiği anlamına gelmediği belirtildi.

CWENE paylarında bugün itibarıyla 22,28 TL seviyesi taban fiyat olarak öne çıkarken, yatırımcıların yeni KAP açıklamaları ve soruşturmayla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği görülüyor.