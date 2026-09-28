Borsa İstanbul'da işlem gören CW Enerji (CWENE) paylarında 28 Eylül 2026 tarihinde sert fiyat hareketi yaşandı. Gün içerisinde hisse 23,92 TL seviyesine kadar gerilerken, işlem hacmi 300 milyon TL'yi aştı. Güncel piyasa verileri gün içinde değişebileceğinden, fiyat bilgileri işlem anına göre farklılık gösterebilir.

Hissedeki hareketin yaşandığı saatlerde CW Enerji'den de kamuoyuna açıklama geldi.

Şirketten 'tedbir' açıklaması

CW Enerji, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında şirketle ilgili yayımlanan haber, yorum ve söylentiler üzerine açıklama yapıldığını bildirdi.

Şirket açıklamasında, son dönemde gündeme gelen fon soruşturmaları kapsamında, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı'nın da aralarında bulunduğu bazı kişiler hakkında savcılık makamınca malvarlığı tedbir kararları alındığı yönünde haber ve yorumların yer aldığı belirtildi.

CW Enerji, yargı makamları tarafından yürütülen sürecin şirket ve şirket ortakları tarafından takip edildiğini kaydetti.

"Şirketimiz hakkında herhangi bir tedbir veya karar yok"

Açıklamanın en dikkat çeken bölümünde CW Enerji, şirket hakkında alınmış herhangi bir tedbir veya karar bulunmadığını duyurdu.

Şirket ayrıca faaliyetlerinin Türkiye Cumhuriyeti kanunları, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun şekilde kesintisiz sürdüğünü belirtti.

CW Enerji, söz konusu malvarlığı tedbir kararının şirketin finansal durumu ve operasyonlarıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını da açıkladı.

Yatırımcılara resmi açıklamaları takip etme çağrısı

Şirket, yatırımcıların ve diğer menfaat sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla gerçeğe aykırı ve yanıltıcı içeriklere dayanan haber, yorum ve paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

CW Enerji, yatırımcıların resmi makamların açıklamalarını takip etmesi gerektiğini belirterek, konuya ilişkin kamuya açıklanması gereken yeni bir gelişme olması halinde bunun Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında duyurulacağını bildirdi.

Tarık Sarvan'ın sermaye avansları

CW Enerji'nin KAP açıklamalarında, şirket pay sahiplerinden Tarzan Tarık Sarvan tarafından şirkete çeşitli tarihlerde sermaye avansı aktarıldığı da görülüyor.

27 Ağustos 2026 tarihli KAP bildiriminde, Sarvan tarafından şirkete 149 milyon TL ve 15 milyon TL olmak üzere toplam 164 milyon TL sermaye avansı aktarıldığı ve bu işlemle birlikte toplam sermaye avansı tutarının 2 milyar 413 milyon 774 bin 391,42 TL'ye ulaştığı açıklandı.

Bu sermaye avansları ile bugün gündeme gelen malvarlığı tedbiri haberleri arasında herhangi bir bağlantı olduğuna ilişkin haberde kesin bir değerlendirme yapılmıyor.

KAP açıklamasının tamamı

CW Enerji'nin 28 Eylül 2026 tarihli KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi: