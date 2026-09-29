Kaya çiftinin, söz konusu hisse işlemlerinden elde edildiği öne sürülen yaklaşık 2,2 milyar lirayı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen resmî banka hesabına yatırdığı iddia edildi.

SPK, yayınladığı bültende IBAN numarası dahi vermişti: 6362 sayılı SPK'nın 107/1 maddesi çerçevesinde hakkında suç duyurusu kararı alınan şahısların 6362 sayılı SPKn’nun 107/3 hükmü uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için beş yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere, elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı parayı Kurul kararından itibaren 15 gün içinde; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın e-tahsilat hesabına (IBAN TR450000100100000350154037, Vergi Kimlik Numarası:6110333534) “6362 sayılı Kanunun 107/3 maddesi kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanma karşılığı Hazineye ödenmesi gereken tutar” açıklama notu ile ödemesi ve aynı süre içinde Kurulumuza ilgili belgelerin iletmesi gerekmektedir.

Kaya, geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılmış, hakkındaki iddiaların araştırılması için görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

2,2 milyar liralık ödeme iddiası

Ekonomim'in edindiği bilgilere göre Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, Özata Denizcilik hisselerine yönelik işlemler kapsamında elde ettikleri öne sürülen yaklaşık 2,2 milyar liralık tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmî hesabına aktardı.

Söz konusu para transferinin, sermaye piyasalarında yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştiği öne sürülürken, ödemenin hukuki niteliğine ilişkin henüz kamuoyuna açıklanmış resmî bir belge bulunmuyor.

Etkin pişmanlık gündemde

Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan etkin pişmanlık hükümleri de gelişmenin ardından yeniden gündeme geldi.

Kanunda, piyasa dolandırıcılığı suçları kapsamında elde edilen menfaatin Hazine'ye ödenmesine ilişkin özel hükümler bulunuyor. Ancak Kaya çiftinin yaptığı öne sürülen ödemenin bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve herhangi bir etkin pişmanlık hükmünden yararlanıp yararlanamayacakları, soruşturma makamlarının değerlendirmesiyle netleşecek.

Resmî doğrulama bekleniyor

Öte yandan 2,2 milyar liralık ödemenin Hazine hesabına aktarıldığı yönündeki bilgi henüz Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu veya soruşturmayı yürüten makamlar tarafından kamuoyuna açık şekilde doğrulanmış değil.

Fatma Betül Sayan Kaya veya eşi İlyas Kaya tarafından da söz konusu para transferine ilişkin kamuoyuna açık bir açıklama yapılmış değil.

Bu nedenle 2,2 milyar liralık ödeme bilgisi şu aşamada “iddia” niteliğinde bulunuyor. Soruşturmanın seyri ve ilgili kurumlardan gelecek açıklamalar, ödemenin yapılıp yapılmadığı ve hukuki sonuçlarının ne olacağı konusunda belirleyici olacak.