Hedef Holding’de finansal tabloyu yakından ilgilendiren kritik bir gelişme yaşandı. Şirket, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Para Piyasası’nda (BPP) vadesi gelen 1 milyar 79 milyon 264 bin 813 TL tutarındaki borçlanma yükümlülüğünü vadesinde yerine getiremediğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Böylece söz konusu borçlanma yükümlülüğü açısından şirket açısından temerrüt oluştu.

KAYNAKLARA ERİŞİMDE SORUN YAŞANDI

Şirketin açıklamasında, yaşanan gelişmelerin finansman kaynaklarına erişimi etkilediği belirtildi. Hedef Holding’in hakim ortağı hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında bazı mal varlıklarına tedbir uygulanması ve şirket ile iştiraklerdeki paylara yönelik el koyma kararlarının ardından ortaklardan mali destek sağlanamadığı ifade edildi.

Hedef Holding ayrıca piyasalardaki finansman darlığı ile yatırım yapılan bazı fonların tasfiye edilmesi nedeniyle kaynaklara erişimde sorun yaşandığını bildirdi.

Bu gelişmeler sonucunda 28 Eylül 2026 vadeli 1.079.264.813 TL tutarındaki BPP borçlanmasının vadesinde ödenemediği açıklandı.

BORÇ İÇİN YENİDEN YAPILANDIRMA BAŞVURUSU

Hedef Holding yönetimi, ödenemeyen borcun vadesinin ve ödeme koşullarının yeniden düzenlenmesi amacıyla ilgili kurumlara başvurdu.

Şirket, borcun uygun görülecek teminat ve koşullarla yeniden yapılandırılması için görüşmelerin sürdüğünü ve sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.

KREDİ NOTU İZLEMEYE ALINMIŞTI

Hedef Holding açısından finansal baskının bir başka göstergesi de kredi derecelendirme tarafında ortaya çıkmıştı.

İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri tarafından yapılan değerlendirme sonrasında Hedef Holding’in kredi derecelendirme notları 21 Eylül 2026 tarihinde izlemeye alınmıştı. Gerekçe olarak; hakim ortak Namık Kemal Gökalp hakkında başlatılan hukuki süreç, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. yönetimindeki 31 yatırım fonunun SPK tarafından tasfiye edilmesi ve bu gelişmelerin şirketin finansal yapısı ile borç ödeme kapasitesi üzerindeki olası etkileri gösterilmişti.

GÖKALP GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Hedef Holding, 16 Eylül tarihli açıklamasında Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp hakkında yürütülen hukuki sürecin devam ettiğini duyurmuş, Gökalp’ın Holding ve iştiraklerindeki yönetim kurulu başkanlığı görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı. Şirket, faaliyetlerin ve operasyonel süreçlerin kesintisiz sürdüğünü bildirmişti.

Son KAP bildirimiyle birlikte Hedef Holding’in 1,079 milyar TL’lik BPP borcunu vadesinde ödeyememesi ve yeniden yapılandırma talep etmesi, şirketin finansman ve likidite durumuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.