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Astor Enerji sahibi Feridun Geçgel ve ailesine yurt dışı yasağı

Takımımızla birlikte başarılı ve güzel bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz' ifadelerine yer verildi.

Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler; Teknik Direktörümüz Zafer Uysal'a ve teknik ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, Burhanettin Basatemür'den boşalan teknik direktörlük görevine Zafer Uysal'ın getirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'Karşıyaka'mız, Teknik Direktörlük görevi için Zafer Uysal ile sözleşme imzalamıştır.

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