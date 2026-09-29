KAP’a yapılan açıklamaya göre satış, ilişkili taraf olmayan 6 gerçek kişiye gerçekleştirildi.

ebebek, bağlı ortaklıklarından Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş.’deki ortaklığını tamamen sonlandırdı. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş.’nin sermayesini temsil eden payların tamamının 55,4 milyon TL bedelle satıldığı açıklandı.

Satış işlemi, ebebek Yönetim Kurulu’nun 23 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda gerçekleştirildi ve devir işlemleri 24 Eylül 2026 itibarıyla tamamlandı.

Tüm hisseler 6 gerçek kişiye devredildi

KAP bildirimine göre Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş.’nin ebebek tarafından sahip olunan tüm payları, ilişkili taraf olmayan 6 gerçek kişiye satıldı. Böylece ebebek’in şirketteki yüzde 100 oranındaki ortaklığı sona ermiş oldu.

Şirket, gerçekleştirilen işlemin ana faaliyetlerini yürütme biçiminde herhangi bir değişikliğe yol açmasının beklenmediğini bildirdi.

Satıştan doğacak kâr veya zarar tutarının ise henüz kesinleşmediği belirtildi. Buna ilişkin hesaplama çalışmalarının devam ettiği ve ortaya çıkacak tutarın 30 Eylül 2026 tarihli TFRS konsolide finansal tablolara yansıtılacağı açıklandı.

Satış bedeli nasıl belirlendi?

ebebek’in KAP açıklamasında satış fiyatının belirlenmesinde Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş.’nin mevcut finansal durumu, üretim faaliyetlerinin durdurulmuş olması, sahip olduğu varlık ve yükümlülükleri, özkaynak yapısı ve piyasa koşullarının dikkate alındığı ifade edildi.

Şirket ayrıca işlemin ilişkili taraf işlemi kapsamında bulunmadığına dikkat çekti.

KAP açıklamasının tamamı şöyle:

“İşlem sonucunda Şirketimizin Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş.deki pay sahipliği sona ermiştir. İşlemin Şirketimizin ana faaliyetlerinin yürütülmesinde bir değişikliğe yol açması beklenmemektedir. Satış işlemi sonucunda oluşacak kâr/zarar tutarına ilişkin hesaplama çalışmaları devam etmekte olup, tutar 30 Eylül 2026 tarihli TFRS konsolide finansal tablolarda muhasebeleştirilecektir. İlişkili taraf olmayan 6 gerçek kişiye satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Satış bedeli;

Tuna Çocuk Gereçleri Anonim Şirketi'nin güncel finansal durumu, üretim faaliyetlerinin durdurulmuş olması, varlık ve yükümlülükleri, özkaynak yapısı ve piyasa koşulları dikkate alınarak belirlenmiştir. İşlemin ilişkili taraf işlemi niteliğinde olmaması ve işlem koşulları dikkate alınarak, Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı kapsamında değerleme raporu alınması zorunluluğu bulunmadığından, değerleme raporu alınmamıştır.”

Üretim faaliyetleri şubat ayında durmuştu

Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş.’nin üretim faaliyetleri, kârlılık ve verimlilik kriterleri değerlendirilerek 25 Şubat 2026 tarihinde durdurulmuştu.

ebebek’in son açıklamasıyla birlikte şirketin söz konusu iştirakteki ortaklığı da tamamen sona ermiş oldu.

Satışın ardından ebebek, Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş. üzerinde herhangi bir ortaklık payına sahip olmayacak. Şirket, işlemin ana faaliyetlerinin yürütülmesinde değişikliğe neden olmasının beklenmediğini ve satıştan kaynaklanacak finansal sonucun 30 Eylül 2026 tarihli konsolide finansal tablolarda yer alacağını belirtti.

Ayrılma hakkı doğmadı

KAP bildiriminde ayrıca satış işleminin sermaye piyasası mevzuatı açısından ilişkili taraf işlemi niteliğinde olmadığı belirtildi. Bu nedenle işlem kapsamında pay sahipleri açısından ayrılma hakkının doğmadığı da ifade edildi.