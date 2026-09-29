Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, ABD Yatırım Konferansı kapsamında gazetecilerle bir araya gelerek şirketin teknoloji yatırımları ve devam eden projeleri hakkında bilgi verdi.

Toplantıda Türkiye’nin yerli ve milli telefon projesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Şahin, cihazın geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesinin planlandığını söyledi.

Yerli telefon Malatya’da üretilecek

Şahin’in verdiği bilgilere göre Türk mühendislerin üzerinde çalıştığı yerli telefon, orta-üst segmentte konumlandırılacak. Projenin önemli hedeflerinden biri, cihazın kendi segmentinde güçlü şekilde rekabet edebilmesi.

Telefonun üretim adresi de netleşti. Şahin, projenin Anadolu’dan çıkacağını belirterek yerli telefonun Malatya’da üretileceğini açıkladı.

Bu yönüyle proje, Türkiye’nin mobil teknoloji alanındaki yerli üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

COP31’de 5G altyapısı kullanılacak

Türk Telekom’un gündemindeki başlıklardan biri de Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 hazırlıkları oldu.

Şahin, organizasyon alanında 5G hizmeti sunulacağını ve şirketin dijital altyapı ile teknoloji birikiminin COP31 kapsamında kullanılacağını belirtti. Gerçekleştirilen hız testlerinde 5G teknolojisiyle saniyede 1 gigabite kadar hız elde edildiğini ifade etti.

2005’ten bu yana 24,5 milyar dolarlık yatırım

Türk Telekom’un teknoloji ve dijital dönüşüm yatırımlarına da değinen Şahin, 2005 yılından bu yana yapılan yatırımların toplamının 24,5 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Şahin, Türkiye’nin küresel standartlarda teknoloji geliştiren ve geliştirdiği çözümleri dünya pazarlarına sunan bir teknoloji merkezi haline gelmesi hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Enerjide hedef 800 gigavat

Türk Telekom’un yenilenebilir enerji yatırımları hakkında da bilgi veren Şahin, Sivas’taki Güneş Enerji Santrali’nin yıllık 128 megavat kapasiteyle üretime başladığını açıkladı.

Malatya ve Ağrı’da yeni GES yatırımlarının planlandığını belirten Şahin, şirketin uzun vadeli hedefinin yıllık 800 gigavatlık enerji üretim kapasitesine ulaşmak olduğunu söyledi.

Bu yatırımlarla birlikte yıllık 350 bin ton karbon salımının önlenmesinin hedeflendiği belirtildi.