Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçlarla birlikte üniversitelerde ek yerleştirme döneminde ortaya çıkan kontenjan tablosu da belli oldu.

ÖSYM'nin verilerine göre örgün yükseköğretim programlarında ek yerleştirme kapsamında 100 bin 738 kontenjanaçıldı. Bu kontenjanların 44 bin 974'üne aday yerleşirken, 55 bin 764 kontenjan boş kaldı. Böylece ek yerleştirmede örgün yükseköğretim kontenjanlarının yaklaşık yüzde 55'i doldurulamadı.

Vakıf üniversitelerinde 42 bin 466 kontenjan boş kaldı

Ek yerleştirme sonuçlarında en dikkat çekici tablo vakıf üniversitelerinde ortaya çıktı.

Vakıf üniversitelerinde toplam 57 bin 226 kontenjan için ek yerleştirme yapıldı. Bunların 14 bin 760'ına aday yerleşirken, 42 bin 466 kontenjan boş kaldı.

Buna göre vakıf üniversitelerindeki ek kontenjanların yaklaşık yüzde 74,2'si boş kaldı.

Lisans programlarında 29 bin 746 kontenjanın yalnızca 4 bin 319'u dolarken, 25 bin 427 kontenjan boş kaldı.

Ön lisans programlarında ise 27 bin 480 kontenjanın 10 bin 441'i doldu. 17 bin 39 kontenjan öğrencisiz kaldı.

Devlet üniversitelerinde tablo farklı

Devlet üniversitelerinde ise ek yerleştirme kontenjanlarının büyük bölümü doldu.

Toplam 34 bin 177 kontenjanın 28 bin 367'sine aday yerleşti. Boş kalan kontenjan sayısı 5 bin 810 oldu.

Devlet üniversitelerinde lisans programlarında 10 bin 734 kontenjanın 7 bin 348'i dolarken, ön lisans programlarında 23 bin 443 kontenjanın 21 bin 19'u doldu.

Bu rakamlar devlet üniversitelerindeki ek yerleştirme kontenjanlarının yaklaşık yüzde 17'sinin boş kaldığını gösterdi.

KKTC üniversitelerinde boşluk daha yüksek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerde de ek yerleştirmede yüksek sayıda boş kontenjan oluştu.

Toplam 8 bin 645 kontenjanın 1.756'sına aday yerleşirken, 6 bin 889 kontenjan boş kaldı.

Böylece KKTC üniversitelerinde ek yerleştirmeye açılan kontenjanların yaklaşık yüzde 80'i doldurulamadı.

Diğer ülkelerdeki üniversitelerde ise 690 kontenjanın 91'i doldu, 599 kontenjan boş kaldı.

Lisans kontenjanlarının yüzde 73'ü boş

Ek yerleştirme sonuçlarında lisans ve ön lisans programları arasında da belirgin fark oluştu.

Lisans programlarında açılan 47 bin 445 kontenjanın 12 bin 630'una aday yerleşti. 34 bin 815 kontenjan boş kaldı.

Ön lisans programlarında ise 53 bin 293 kontenjanın 32 bin 344'ü doldu, 20 bin 949 kontenjan boş kaldı.

Böylece lisans düzeyindeki ek kontenjanların yaklaşık yüzde 73,4'ü, ön lisans kontenjanlarının ise yaklaşık yüzde 39,3'üboş kaldı.

Kayıtlar 2 Ekim'de başlıyor

Ek yerleştirme sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıtları 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıt işlemleri ise 2-4 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilebilecek.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek. ÖSYM, yerleştirme sonuç belgesinin basılmayacağını ve adayların adreslerine gönderilmeyeceğini bildirdi.

ÖSYM'nin 2026-YKS ana yerleştirme sürecinde de yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal verileri ayrıca yayımladığı görülüyor.