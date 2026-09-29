YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, fon soruşturmasına ilişkin, 'Bize bırakmayın, buyurun siz açıklayın. Önümüzdeki günlerde yapacağımız başka toplantıda biz yine ulaştığımız isimlerle ilgili gerekli delillendirmeyi yaparsak açıklarız. Madem siz samimi olarak bu işin aydınlanmasını istiyorsunuz, buyurun açıklayın' dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon krizi olarak adlandırılan duruma ilişkin oluşturulan kriz masası toplantısına başkanlık etti. YENİ Parti Genel merkezinde gerçekleştirilen toplantının ardından Parti Sözcüsü Zeynel Emre açıklamalarda bulundu. Emre, süreç ilk başladığında bir kriz masası oluşturduklarını hatırlattı.

'Bizim elimizde olan bilgilerden daha fazlası sizde var'

Emre, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon soruşturması kapsamında işlemler yapıldığını ve bu belgelerin ellerinde olduğunuhatırlatarak, 'Bizim elimizde olan bilgilerden daha fazlası sizde var. Siz kendi içinizde bu soruşturma içerisinde bulunanların hangi görevlerde bulunduğunu, neler yaptığını gayet iyi biliyorsunuz. Buyurun siz açıklayın. Madem ki siz şeffaflıktan yanasınız. Madem ki biz bu açıklamayı yaptıktan sonra sanki biz hiç yapmamışız da siz kendi kendinize bu tespiti yapmışsınız gibi açıklamaları yaptınız. 'Biz tolerans göstermeyiz' dediniz. 'Kendi içimizde olsa da asla şöyle yapmayız, kapatmayız vesaire' dediniz. O zaman kapatmayın' ifadelerini kullandı.

'Bize bırakmayın, buyurun siz açıklayın'

Başka isimler hakkında da şüpheleri olduğunu dile getiren Emre, 'Bize bırakmayın, buyurun siz açıklayın. Önümüzdeki günlerde yapacağımız başka toplantıda biz yine ulaştığımız isimlerle ilgili gerekli delillendirmeyi yaparsak açıklarız. Ama madem siz samimi olarak bu işin aydınlanmasını istiyorsunuz, buyurun açıklayın' diye konuştu.

Fatma Betül Sayan Kaya'ya diğer kişilere yapılan işlemlerin yapılması gerektiğini vurgulayan Emre, 'Fatma Betül Hanım'la ilgili de aynı işlemi yapmak durumundasınız. Biz bunu da takip edeceğimizi ifade edelim' şeklinde konuştu.

'Üst düzey görevlerde bulunan isimlerle alakalı her türlü bilgi sizde var'

Emre, şunları kaydetti:

'Burada yapılması gereken ayrım yapılmadan şeffafça gerçekten isimlerin hiçbir ayrıma tutulmadan işlem yapılması ve AK Parti'nin genel merkezinde bulunan bakanlık yapmış, bakan yardımcı yapmış, milletvekilliği yapmış, üst düzey görevlerde bulunan isimlerle alakalı her türlü bilgi sizde var. Siz açıklayın bize bırakmayın.'