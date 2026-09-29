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Konuya ilişkin MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Ankara Askeri Ataşeler Birliği (AMAC) Sonbahar Konferansı, 36 ülkeden 37 askeri ataşenin, ASFAT ve AYDA A.Ş. temsilcileri ile Aksaz Deniz Üs Komutanlığında konuşlu birlik personelinin katılımıyla Aksaz Deniz Üs Komutanlığında gerçekleştirildi' ifadelerine yer verildi.

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