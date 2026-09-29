Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Pablo Martin Batalla ve Mustafa Er üzerinden yapılan tartışmalara tepki göstererek, 'Kişileri Bursaspor'un üstüne koymayalım' dedi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, teknik direktörler üzerinden yürütülen tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Pablo Martin Batalla döneminde yaşanan tartışmaların şimdi Mustafa Er üzerinden tekrarlandığını belirten Çelik, hiçbir ismin Bursaspor'un önüne geçirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bazı çevrelerin teknik direktör kararları üzerinden yönetime karşı tutum belirlediğini ifade eden Çelik, bu yaklaşımın hem kulübe hem de sahip çıkılmak istenen isimlere zarar verdiğini söyledi. Çelik, 'A kişisi teknik direktörümüzse ve başkan A kişisinin arkasında duruyorsa, 'Başkan iyidir, her dediğini övelim' A kişisini gönderirse, 'Başkan kötü, her yerde olumsuz yazalım' Bunu özellikle Batalla konusunda o kadar ileri götürdüler ki insanları, kulübümüzün en önemli oyuncularından birine söylenmemesi gereken sözleri söylemek durumunda bıraktılar. Şimdi de aynısını Mustafa Hoca'ya yapıyorlar. Yani kişileri, ben de dahil, Bursaspor'un üzerinde konumlandırmaya çalışıyorlar' dedi.

'Bir tek amacım var'

Başkanlık görevinde kulübün geleceği için yoğun mesai harcadığını belirten Enes Çelik, hedefinin Bursaspor'u ekonomik açıdan güçlü bir yapıya kavuşturarak yeniden Avrupa arenasına taşımak olduğunu dile getirdi. Çelik, 'Bakın, ben 2,5 yıldır görevdeki bir yönetimin başındaki kişiyim. Kendi iş yerime iki haftada bir ancak gidebiliyorum. Aileme ayıracağım zamandan kulübe harcıyorum. Bir tek amacım var: Bu kulübü borçsuz bir şekilde Avrupa'ya götürebilmek. Ne siyaset ne de başka bir hedefim var. Kulübü her şeyin üstünde tutuyorum' diye konuştu.

'Sevdiğiniz kişilere zarar veriyorsunuz'

Taraftarlara birlik mesajı veren Çelik, kendisi dahil hiçbir başkan, teknik direktör veya futbolcunun Bursaspor'un üzerinde görülmemesi gerektiğini söyledi. Pablo Martin Batalla ile zaman zaman görüştüğünü ve aralarında herhangi bir sorun bulunmadığını belirten Çelik, Mustafa Er'e olan güvenini de yineledi. Enes Çelik, 'Beni çok sevebilirsiniz, Batalla'yı çok sevebilirsiniz, Mustafa Hoca'yı çok sevebilirsiniz ama Bursasporluysak kimseyi Bursaspor'dan çok sevmeyelim. Bazı taraftarlarımızın kişilere aşırı derecede sahip çıkıp değişik mecralardan yazmaları, inanın, o kişileri antipatik kılıyor. Pablo'yla ara ara görüşüyorum, aramızda hiçbir problem yok. Şu anda Mustafa Hoca'yla da aramızda hiçbir problem yok ve inşallah Süper Lig'de de başarılı olacak. Ancak senaryolar üretip lütfen kişileri Bursaspor'un üstüne koymayalım. Sevdiğiniz kişilere zarar veriyorsunuz' ifadelerini kullandı.