TÜRKLİM Genel Kargo ve Dökme Yük Çalışma Grubu HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer başkanlığında Batı limanda toplanarak Sektör Gündemini Değerlendirdi.

Liman sektörünün güncel gündeminde yer alan önemli başlıkların değerlendirildiği toplantıda; ISPS ücret tarifesi ve Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, Limanların sanayi tesisi olarak değerlendirilmesi ve **sanayi tarifesinden elektrik kullanımı, Transit yüklerde gerçekleştirilen denetimlerin **liman operasyonlarına etkileri, Yeşil Liman Yönetmeliği kapsamında gelecekte oluşabilecek yeni gereklilikler, Yenilenebilir enerji üretiminde mahsuplaşma uygulamaları, Hasılat payı uygulaması ve %1–%15 oranları, Kıyı yapıları ve tersanelerde kullanma izni sürelerinin uzatılması, Limanlarda IMDG Kod eğitimleri ve eğitim süreçlerinde yaşanan uygulama sorunları ve TÜRKLİM’in yürüttüğü iş birlikleri ve projeler ele alındı.

Toplantı kapsamında ayrıca Batı liman tarafından gerçekleştirilen sunumla, limanın faaliyetleri ve operasyonları hakkında çalışma grubu üyelerine bilgi verildi.

Genel Kargo ve Dökme Yük limanlarının ortak gündemini oluşturan konuların değerlendirildiği toplantı, sektörün ihtiyaçlarının sahadan alınan geri bildirimlerle ortaya konulması ve ilgili kamu kurumlarıyla yürütülen çalışmaların güçlendirilmesi açısından verimli bir istişare ortamı sağladı.

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer yaptığı konuşmada “Başta ev sahipliği için Batıliman’a ve toplantıya katkı sağlayan tüm çalışma grubu üyelerine teşekkür ederiz.

Liman sektörümüzün gelişimi ve ortak sorunların çözümü için sektör paydaşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi..