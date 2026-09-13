6 kıta ve 60 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı Kaçkar by UTMB, Ayder Yaylası ve Kaçkar Dağları'nın eşsiz doğasında 2. kez gerçekleştirildi. Organizasyonda 100K, 50K, 20K ve Ayder 4K parkurlarında dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Türkiye'nin ilk ve tek UTMB World Series etkinliği olan Kaçkar by UTMB, dünyanın dört bir yanından ultra trail sporcularını Rize'de buluşturdu. Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen organizasyon, Ayder Yaylası ve Kaçkar Dağları'nın eşsiz doğasında başarıyla tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Rize Belediyesi ev sahipliğinde; Turkcell, Türk Hava Yolları ve TOGG sponsorluğunda gerçekleştirilen Kaçkar by UTMB, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden profesyonel sporcuların yanı sıra amatör koşucuları da Kaçkar Dağları'nın zorlu parkurlarında bir araya getirdi.

Organizasyonda sporcular; Kaçkar 100K, Kaçkar 50K, Kaçkar 20K ve Ayder 4K Halk Koşusu olmak üzere dört farklı parkurda mücadele etti. 6 kıta ve 60 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı organizasyon, Rize'nin doğal ve kültürel zenginliklerini uluslararası spor dünyasının vitrinine taşıdı.

Ahmet Temurci: 'Kaçkarların hikayesi dünyaya açılan güçlü bir parçası haline geliyor'

Ödül töreni öncesinde konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar Genel Müdürü Ahmet Temurci, Kaçkar by UTMB'nin 2. yılında da büyük bir başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, organizasyonun Kaçkarlar'ın dünyaya açılan güçlü bir parçası haline geldiğini söyledi. Temurci, 'Son iki gün içerisinde gerçekten Kaçkarların eşsiz doğasında çok güzel bir spor şölenini hep birlikte yaşadık. Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirirken Kaçkar by UTMB'nin çok uzun bir yolculuğun başlangıcı olduğunu söylemiştik. Bugün ikinci yılını tamamlıyoruz ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; Kaçkarların hikayesi dünyaya açılan güçlü bir parçası haline geliyor. Önümüzdeki yıl çok daha büyük bir heyecanla sizleri yeniden Kaçkarlar'da bekliyoruz. Kaçkar by UTMB'nin uluslararası alanda çok daha güçlü bir organizasyon olarak yolculuğuna devam edeceğine inanıyorum' dedi.

Abdullah Kurt: 'Sporcuların ayak izleri Kaçkarlar için büyük bir armağan'

Rize Vali Yardımcısı Abdullah Kurt ise Kaçkar by UTMB'nin başarıyla tamamlanmasından büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek, dünyanın dört bir yanından Rize'ye gelen sporculara teşekkür etti. Kaçkarların sporcuların ayak izleriyle daha da anlam kazandığını vurgulayan Kurt, organizasyonun Rize'nin dünyaya açılan önemli bir selamı olduğunu ifade etti. Abdullah Kurt, 'Kaçkarlar'ın eteklerinde, eşsiz tabiatıyla Ayder Yaylamızda muhteşem bir organizasyonu daha başarıyla gerçekleştirmiş olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte böylesine büyük bir organizasyonu daha başarıyla tamamlamanın sevincini yaşıyoruz. Bu duygu yoğunluğu içerisinde öncelikle çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sponsorlarımıza, destekçilerimize ve organizasyona katkı sağlayan herkese şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum. Çok kıymetli sporcularımız; dünyanın dört bir köşesinden geldiniz, Kaçkarların eteklerinde ayak izlerinizi bıraktınız. Bu bizim için büyük bir armağan oldu. Kaçkarların sizlere yaşattığı güzel anılar da sizlere Kaçkarların bir armağanı olsun' diye konuştu.

Gizem Çiçek: 'Kapımız sporcularımıza her zaman açık'

Çamlıhemşin Kaymakamı Gizem Çiçek, Kaçkar by UTMB'nin bölgeye kattığı değere dikkat çekerek organizasyona katılan sporculara ve destek veren tüm kurumlara teşekkür etti. Çiçek, 'Bugün bu güzel etkinliğin sonuna geldik. Ancak umuyorum ki Kaçkar by UTMB vesilesiyle sizlerle önümüzdeki yıllarda yeniden bir araya geleceğiz. Özellikle sporcularımıza teşekkür etmek istiyorum. Buraya gelerek ilçemize renk kattınız, bizleri onurlandırdınız. Kapımız sizlere her zaman açık. Bu süreçte desteklerini bizlerden esirgemeyen tüm kurumlarımıza ve kurum amirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği ve desteği olan herkese şükranlarımı iletiyorum' şeklinde konuştu.

Ömer Altun: 'Burası adeta cennetin fragmanı'

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun da Kaçkar by UTMB'nin bölgenin uluslararası tanıtımına önemli katkı sunduğunu aktararak, 'Burası adeta cennetin fragmanı. Geçtiğimiz yıl bütün ihtişamını ve güzelliklerini bizlere göstermişti. Bu yıl da Kaçkarlar, bütün büyüleyici atmosferiyle sizleri bağrına bastı. Dünyanın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen UTMB organizasyonlarının önemli duraklarından biri olan Kaçkar by UTMB kapsamında, 6 kıta ve 60 ülkeden sporcularımızı burada ağırlıyoruz. Artık Rize'nin, Çamlıhemşin'in, Kaçkarların ve Ayder'in dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların buluşma noktası haline gelmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Kaçkarların eşsiz güzelliklerini dünyaya tanıtan bu organizasyona katıldığınız ve ilçemizi tercih ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk' ifadelerini kullandı.

Ramazan Öztürk: 'Her geçen yıl büyüyen organizasyon bizi heyecanlandırıyor'

Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ise Kaçkar by UTMB'nin her geçen yıl büyüyen uluslararası yapısına dikkat çekerek, organizasyona katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Öztürk, 'Her geçen yıl büyüyen bu organizasyon karşısında biz de inanılmaz derecede heyecanlıyız. Bu organizasyona katkı sağlayan herkese, başta Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak olmak üzere Sayın Valimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, tüm kurum ve kuruluşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu güzel organizasyonda emeği ve katkısı bulunan herkesi gönülden tebrik ediyorum' dedi.

Konuşmaların ardından farklı kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Kaçkar by UTMB'de dereceye girenler şu şekilde:

100K Kadınlar: Almanyalı sporcu Joanna Tallmann birinci, Kaçkar by UTMB marka elçisi Beyza Güzel ikinci, Güney Afrikalı sporcu Steva Beckher üçüncü sırada yer aldı.

50K Erkekler: İspanya'dan Antonio Martinez Perez birinciliği, Nicolas Molina ikinci, Dmitry Bregeda ise üçüncü oldu.

50K Kadınlar: Türk sporcu Tuğçe Karakaya birinci, İspanya'dan Ainara Urrutia Yurreras ikinci, Türk sporcu Fatma Taş ise üçüncü oldu.

20K Erkekler: İranlı sporcu Morteza Jafarzadeh birinci, İtalya'dan Losir Schina ikinci, Türkiye'den Mestan Turhan üçüncü oldu.

20K Kadınlar: İspanya'dan Sara Alonso birinci, Ukraynalı sporcu Daria Boichuk ikinci, Türk sporcu Tuğba Akın ise üçüncü sırada yer aldı.

Ayder 4K Kadınlar: Nergis Durmuş birinci, İrina Petrakova ikinci, Asya Esen üçüncü oldu.

Ayder 4K Erkekler: Ömer Asaf Durmuş birinci, Doğukan Sandıkçı ikinci, Ahmet Durmuş üçüncü sırada yer aldı.