“Türk şirketleri gerçekten etkileyici”

Türk savunma sanayisinin ulaştığı noktayı yerinde gözlemleme fırsatı bulduğunu belirten Rutte, “Türkiye’nin çok büyük bir savunma sanayi altyapısına sahip olduğu unutulmamalı. Bunu bazen göz ardı ediyoruz ama gerçekten öyle. Türk şirketlerinden bazılarını ziyaret ettim ve gerçekten etkileyiciydi” ifadelerini kullandı. Rutte, Türkiye’nin bu potansiyelinin sadece NATO içinde değil, İngiltere, Norveç ve Avrupa Birliği ile daha güçlü bağlar kurarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“NATO içinde duvarlar örülmemeli”

Türkiye’nin savunma sanayisindeki gücünün NATO ile entegrasyonuna vurgu yapan Rutte, ittifak içinde ayrıştırıcı yaklaşımlara karşı çıktı. “NATO içinde bazı türden duvarlar örülmemeli. Bunların kimseye faydası olmaz” diyen Rutte, müttefiklerin dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı.

ABD’den Avrupa’ya yük paylaşımı çağrısı

Forumda ABD’nin NATO’ya bağlılığı konusundaki bir soruyu da yanıtlayan Rutte, ABD’nin NATO’ya olan taahhüdünün güçlü şekilde sürdüğünü, ancak bu bağlılığın beraberinde müttefiklerden daha fazla savunma harcaması beklentisi getirdiğini söyledi. “ABD, Avrupa ve Kanada’nın savunma bütçelerini artırmasını bekliyor. Bu, adil bir beklenti” diyen Rutte, bu talebin arkasındaki esas nedenin ise Rusya tehdidi olduğunu kaydetti.

Ukrayna’ya destek artarak sürüyor

Rutte, konuşmasında Ukrayna’ya verilen askeri desteğe de değinerek, 2025 yılı içinde Avrupa ve Kanada’nın 35 milyar euroluk askeri yardım taahhüdünde bulunduğunu söyledi. Bu rakamın yıl sonuna kadar daha da artmasının beklendiğini belirten Rutte, Ukrayna’nın Avrupa’nın en büyük silah üreticilerinden biri haline geldiğini ve birçok ülkenin Ukrayna’daki savunma altyapısına yatırım yaptığını vurguladı.

“Trump’ın müdahalesi kritik bir kırılma yarattı”

ABD’nin önceki başkanı Donald Trump’ın, göreve geldiğinde Rusya ile kurduğu diyalogun kilit bir tıkanıklığı aşmak açısından önemli olduğunu belirten Rutte, bu girişimin müzakerelere giden yolda önemli bir adım olduğunu söyledi. Ancak Ukrayna’da barışın hemen sağlanamayacağını da sözlerine ekleyen Rutte, “Gerçek müzakereler başladığında Ukrayna’nın mümkün olan en güçlü konumda olması şart” dedi.

Savunma doktrinleri yeniden şekilleniyor

Rutte, Ukrayna savaşından çıkarılan derslerin NATO ülkelerinin savunma stratejilerini ciddi şekilde gözden geçirmelerine neden olduğunu da belirtti. Polonya’da kurulan NATO-Ukrayna Ortak Analiz ve Eğitim Merkezi’nin bu süreci yönettiğini ifade etti.

Türkiye’nin rolü kritik

Rutte’nin açıklamaları, Türkiye’nin NATO içindeki stratejik öneminin yeniden altını çizerken, özellikle savunma sanayisi alanındaki kabiliyetlerin Avrupa ile daha fazla iş birliği içinde değerlendirilmesi gerektiğini gündeme taşıdı. Rutte’nin sözleri, Türk savunma sanayisinin uluslararası arenadaki yükselen profilinin NATO nezdinde de büyük takdir topladığını gösteriyor.