Master Red EDITION'ın Renault Trucks Türkiye ürün gamına eklenmesiyle şirket, faaliyet alanını 3,5 – 5 ton arasındaki hafif ticari araç pazarını kapsayacak şekilde genişletiyor. Son üç yıllık ortalama büyüklüğü 64 bin adet olan bu pazarı 2030 stratejik öncelikleri arasında konumlandıran Renault Trucks Türkiye; satış, finansman ve satış sonrası hizmetleri profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tek çatı altında sunuyor.

2027'de Türkiye'deki 30'uncu yılını kutlamaya hazırlanan Renault Trucks, Master Red EDITION ile faaliyet alanını hafif ticari araçlara genişletiyor. Volvo Group bünyesinde faaliyet gösteren Renault Trucks için Türkiye, en dinamik bölgeler arasında bulunuyor. Bu nedenle şirket, globaldaki hafif ticari araç deneyimini ve Türkiye'deki ağır ticari araçlarda uzun yıllara dayanan uzmanlığıyla birleştiriyor. Renault Trucks'ın yeni dönem hedefleri arasında, Türkiye'de ağır ticari araçlardaki güçlü konumunu geliştirmenin yanı sıra 3,5–5 ton arası hafif ticari araç segmentinde de yükselen ve iddialı bir oyuncu olmak bulunuyor.

Master Red EDITION'ın Türkiye ürün gamına katılması, Renault Trucks'ın 2020'den bu yana sürdürdüğü ürün yelpazesini genişletme stratejisinin ve 2030 hedeflerininTürkiye'deki önemli adımlarından birini oluşturuyor. İnşaattan uzun yola, dağıtımdan hafif ticari araçlara uzanan ürün gamıyla profesyonel müşterilerinin farklı taşıma ihtiyaçlarına yanıt veren Renault Trucks Türkiye, mevcut segmentlerdeki konumunu güçlendirirken yeni büyüme alanlarına açılıyor.

Renault Trucks Türkiye; kargo, gıda, tekstil, mobilya, elektrik, aydınlatma, kırtasiye ve çiçekçilik gibi çok farklı iş kollarındaki profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarına panelvan ve şasi kabin çözümleriyle yanıt vermeyi hedefliyor. Master Red EDITION; farklı ticari kullanımlara yönelik ürün seçeneklerini uzun bakım aralıkları, kapsamlı garanti, satış sonrası hizmetler ve Renault Trucks Finansal Hizmetler tarafından sunulan finansman çözümleriyle tamamlıyor.

Mourad Hedna: "30'uncu yılımıza daha geniş bir ürün gamı ve yeni büyüme alanlarıyla ilerliyoruz"

Renault Trucks Türkiye Başkanı Mourad Hedna, şirketin yeni dönem hedeflerini şöyle değerlendirdi; "Hafif ticari araçlar Renault Trucks için yeni bir alan değil; global olarak 1982'den bu yana bu segmentte faaliyet gösteriyoruz. Master Red EDITION ile şimdi bu uzun yıllara dayanan deneyimimizi Türkiye'deki ürün gamımıza daha güçlü biçimde dahil ediyoruz" diyerek ekledi;

"Gelecek yıl Türkiye'de 30'uncu yılımızı kutlamaya hazırlanıyoruz. Türkiye, ağır ticari araçlarda Avrupa'nın 4'üncü büyük pazarı konumunda. Renault Trucks için uzun yıllardır faaliyet gösterdiğimiz, dinamik ve stratejik konuma sahip bir pazar. Master Red EDITION ile de ürün yelpazemize yeni bir boyut kazandırıyoruz. Ağır ticari araçlarda Türkiye'deki lider ithal marka olmayı hedeflerken hafif ticari araçları, Türkiye'de uzun vadeli planlarımızın ve sürdürülebilir büyümemizin stratejik alanlarından biri olarak görüyoruz. Ürün gamımızı bugün yeni segmentlerle genişletirken, yarının elektrikli ulaşım çözümlerine de hazırlanıyoruz."

Ağır ticari araç servis DNA'sı hafif ticari araçlarda

Ticari araçların işletmeler için doğrudan bir çalışma aracı olduğu yaklaşımıyla Renault Trucks, ağır ticari araçlardan gelen servis DNA'sını Master Red EDITION müşterilerine de sunuyor.

Türkiye genelinde 19 satış ve servis noktasıyla hizmet veren Renault Trucks, uzman servis ağı, daha uzun bakım aralıkları ve hızlı bakım-onarım yaklaşımıyla araçların hizmet dışı kalma süresinin minimuma indirilmesi hedefleniyor. Master Red EDITION modelleri 30.000 kilometrede bir bakım ve 3 yıl/160.000 kilometre garanti ile sunuluyor. Böylece Master Red EDITION'ın tercih sebebi, yalnızca aracın satın alma maliyetine değil, kullanım süresinin tamamındaki toplam sahip olma maliyetine odaklanıyor.

"Profesyonel bir müşteri için aracın satın alınması sürecin sadece başlangıcı"

Mourad Hedna, Master Red EDITION'ın profesyonel kullanıcılara sunduğu yaklaşımı şöyle değerlendirdi: "Profesyonel müşterilerimiz için araç, işlerinin devamlılığının temel unsurlarından biri. Bu nedenle bizim için satış, aracın teslim edilmesiyle tamamlanan bir süreç değil. Aracın verimliliği, bakım ve işletme maliyetlerinin öngörülebilir olması ve ihtiyaç duyulduğunda hızlı satış sonrası desteğe ulaşılması en az aracın performansı kadar önemli. Renault Trucks olarak ağır ticari araç müşterilerimizle yıllardır bu anlayışla çalışıyoruz. Master Red EDITION'da da müşterilerimizin işlerini kesintisiz sürdürebilmelerini destekleyen finansmanından, servis sözleşmeleri ve bakım-onarım hizmetlerine kadar bütünsel bir çözüm sunuyoruz."

Farklı ticari kullanımlara uygun geniş ürün gamı

Renault Trucks Master Red EDITION, panelvan ve şasi kabin seçenekleriyle sunuluyor. Panelvan ürün gamında 11 m³, 13 m³, 15 m³ ve 17 m³ hacim seçeneklerinin yanı sıra farklı uzunluk, tavan yüksekliği ve önden çekiş/arkadan itiş alternatifleri bulunuyor. Şasi kabin seçenekleri ise farklı üstyapı uygulamalarına uygun altyapılarıyla profesyonel müşterilerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilebiliyor.

Kısa dönüş yarıçapı ve yüksek manevra kabiliyeti şehir içi operasyonları desteklerken, aerodinamik tasarım düşük yakıt tüketimine katkı sağlıyor. İhtiyaca yönelik farklı gövde seçenekleri sayesinde Master Red EDITION, tüm sektör ve operasyonların ihtiyaçlarına cevap verebiliyor.

Finansman çözümleriyle satın alma sürecine destek

Renault Trucks Finansal Hizmetler, Master Red EDITION müşterilerine farklı finansman seçenekleri sunuyor. Kampanya kapsamında 900 bin TL için 12 ay, 1,2 milyon TL için 9 ay ve 1,4 milyon TL için 6 ay yüzde 0 faiz uygulanıyor. Kredi onayı, sözleşme ve kredi kullandırım süreçlerinin aynı gün içerisinde tamamlanabilmesi de satın alma sürecinin hızlandırılmasını destekliyor.