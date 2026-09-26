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Türktaş'ın siyasi geçmişinde Ereğli Belediyesi Meclis Üyesi adaylığı ve CHP Ereğli İlçe Yönetim Kurulu üyeliği gibi görevler de bulunuyor.

1994 yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde dünyaya gelen Nejat Türktaş, Necmettin Erbakan Üniversitesi İnşaat Bölümü'nden mezun oldu. Eğitim hayatının ardından otomotiv sektöründe çalışmaya başlayan Türktaş, siyasi kariyerine CHP Gençlik Kolları'nda adım attı.

Türktaş, Yeni Parti'nin Konya'daki teşkilatlanma çalışmalarında da görev üstlenerek il başkanlığı görevine getirildi.

Nejat Türktaş, daha önce CHP Konya İl Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Görevden alınmasının ardından CHP'den ayrılan Türktaş, siyasi çalışmalarını Yeni Parti çatısı altında sürdürmeye başladı.

Edinilen bilgilere göre ekipler, sabah saatlerinde Türktaş'ın Konya'nın Ereğli ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Türktaş'ın soruşturma kapsamında ifade işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Ankara'ya gönderildiği belirtildi.

Ankara merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında farklı illerde operasyonlar gerçekleştirildi. Soruşturmanın Konya ayağında ise Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş gözaltına alındı.

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