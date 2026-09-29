İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturmasında hazırlanan tespit raporlarına giren WhatsApp yazışmaları, dosyadaki dikkat çekici ayrıntıları ortaya koydu.

İHA'nın aktardığı raporlara göre, şüpheliler arasında WhatsApp üzerinden hakem ve gözlemci adaylarının yer aldığı listeler paylaşılırken, bazı isimler hakkında değerlendirmeler yapıldı ve listelerde değişiklik yapılmasının gündeme geldiği görüldü.

“4’lüyü çıkartalım” mesajı

Raporda, cihazın rehberinde “Emre Abi İhk” adıyla kayıtlı numara ile şüpheli Ferdi Karadoruk arasındaki WhatsApp yazışmalarına da yer verildi.

Yazışmalarda İstanbul bölgesinde görev yapan 17 hakemin de aralarında bulunduğu isimlerin sıralandığı bir liste paylaşılırken, listenin ardından “Şu listeye bi baksana” mesajının gönderildiği belirtildi.

Listeyi inceleyen Karadoruk'un ise bazı isimleri sıralayarak “4’lüyü çıkartalım” ifadesini kullandığı aktarıldı.

Yazışmaların devamında “Dikkat edelim” ve “Çıkarmayalım hemen” ifadelerinin kullanıldığı görüldü.

“Madem eğilmiyor kopar kafasını gitsin”

Dosyaya giren yazışmalarda bazı hakemler hakkında dikkat çeken ifadeler de yer aldı.

Karadoruk'a ait olduğu belirtilen mesajlarda, bir hakemle ilgili “Serkan Erek’in daha dün paylaşım yaptı. Madem eğilmiyor kopar kafasını gitsin” ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.

Aynı yazışmalarda bazı isimler için “Diğer 3’ü de bunun tayfası”, “Abdurrahman Duman Bülent Sığır tayfadan” ve “Erdem Onur maçları suistimal etmişti, Davut Serhat Ferdi kankası” şeklinde değerlendirmelerin bulunduğu belirtildi.

Terfi adayları da WhatsApp'tan paylaşılmış

Soruşturma dosyasındaki başka bir WhatsApp yazışmasında ise “Klasmanlara Terfi Aday Çalışmamız” başlığıyla çok sayıda ismin yer aldığı bir listenin paylaşıldığı görüldü.

Listede BAL'dan klasman hakemliğine, BAL'dan klasman yardımcı hakemliğine, il hakemliğinden BAL hakemliğine ve klasman hakemliğinden üst klasman hakemliğine terfi adaylarının yanı sıra gözlemci adaylarının da bulunduğu belirtildi.

14 Temmuz 2025 tarihli bir başka yazışmada ise 10 kişilik gözlemci listesinin “Başkanım” hitabıyla gönderildiği ve “İsimler bunlar, okey verdiğiniz takdirde arayıp projeyi anlatacağım” mesajının paylaşıldığı aktarıldı.

Hakem adaylarının listeleri de dosyada

21 Aralık 2024 tarihli WhatsApp yazışmalarında ise il içinden bölgesel yardımcı hakemliğine ve bölgesel hakemliğe aday gösterilen kişilerin isimlerinin yer aldığı listelerin paylaşıldığı belirtildi.

Listelerde adayların lisans numarası, adı ve klasman bilgilerinin bulunduğu aktarılırken, yazışmalarda “Sınavdan yüksek alsınlar istiyoruz?” ve “Yazılı sınavda ağırlık kitapta neye baksınlar” ifadelerinin kullanıldığı görüldü.

Dosyada ayrıca “Bu liste çok kritik abi” mesajının yer aldığı ve Avrupa Yakası'ndaki hakemlerin yaş ortalaması üzerine değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

WhatsApp mesajları, HTS ve MASAK verileri de incelendi

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporlarında, cihazlarda kayıtlı WhatsApp hesaplarındaki mesaj ve arama kayıtlarının incelendiği kaydedildi.

Dosyada WhatsApp yazışmalarının yanı sıra müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS kayıtları ve MASAK verilerinin de değerlendirildiği belirtildi.

Soruşturma dosyasına giren yazışmaların, hakem listeleri, terfi adayları ve sınav süreçleriyle ilgili iddiaların araştırıldığı dosyada delil ve tespit unsurlarından biri olarak incelendiği aktarıldı.