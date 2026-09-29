Eker Süt Ürünleri tarafından bu yıl 13. kez düzenlenecek Eker I Run için geri sayım başladı. 'Koşmak Gerek' temasıyla 3-4 Ekim'de Bursa'da gerçekleştirilecek organizasyon; 42K Maratonu'ndan Minik Adımlar Koşusu'na, 'Köpeğinle Koş'tan Yardımseverlik Koşuları'na uzanan programıyla spor, iyilik, eğlence ve sürdürülebilirliği aynı platformda bir araya getirmeyi hedefliyor.

Koşu tutkunlarının Bursa'da her yıl buluşma noktalarından biri haline gelen Eker I Run, 13. yılında da farklı yaş ve seviyelerden binlerce katılımcıyı ağırlamaya hazırlanıyor. Eker Süt Ürünleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, bu yıl programını iki güne yayarak koşunun yanı sıra sosyal fayda ve festival deneyimini de güçlendirmeyi hedefliyor.

2025 yılında 5 bine yakın koşucunun katıldığı etkinlik, 2026'da 'Koşmak Gerek' temasıyla 3 Ekim'de Hüdavendigar Parkı'nda başlayacak; 4 Ekim'de ise Uludağ'ın zirvesinden Eker Meydan'a uzanan parkurlar ve gün boyunca devam edecek etkinliklerle sürecek.

İki günlük spor deneyimi

Organizasyonun 13. yıl programı 3 Ekim sabahı Hüdavendigar Parkı'nda gerçekleştirilecek 'Shake Out Run' ile başlayacak. Aynı gün düzenlenecek 'Köpeğinle Koş' etkinliği ise koşu deneyimine sevimli dostları da dahil edecek.

4 Ekim'de organizasyonun ana yarışları gerçekleştirilecek. Uludağ'ın zirvesinden Eker Meydan'a uzanan 42K Maratonu, parkurun zorluğu ve yüksek irtifadan başlayan rotasıyla organizasyonun öne çıkan yarışlarından biri olacak. 15K ve 5K koşularının yanı sıra çocukları spora teşvik eden Minik Adımlar ve Özel Sporcular Koşusu da programda yer alacak.

Bireysel katılımcıların yanı sıra kurumsal ekiplerin de yer aldığı etkinlik, farklı yaş ve deneyim gruplarından koşucuların ortak bir amaç etrafında buluşmasına alan açacak.

Organizasyonun önemli bileşenlerinden biri olan Yardımseverlik Koşuları, bu yıl da Adım Adım iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Koşucular, seçtikleri sivil toplum kuruluşları adına bağış kampanyaları yürüterek attıkları adımları toplumsal faydaya dönüştürebilecek.

2025 yılında 19 sivil toplum kuruluşu için 5,4 milyon TL kaynak oluşturulan Yardımseverlik Koşuları kapsamında, 2018'den bu yana sağlanan toplam destek 13,7 milyon TL'ye ulaştı.

Sürdürülebilirlik parkurlara taşınıyor

Etkinlikte sürdürülebilirlik de organizasyonun temel başlıkları arasında yer alıyor. Etkinliğin sürdürülebilirlik partneri ÜÇGE-Revego ile iş birliği bu yıl da devam ediyor.

2025 yılında festival alanında kurulan geri dönüşüm otomatlarıyla ambalaj atıklarının dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmasına yönelik farkındalık oluşturulmuştu. Bu yıl ise parkurlarda ve finiş noktalarında pet şişe toplaması yapılacak. Toplanan şişeler geri dönüşüm merkezinde yeniden değerlendirilecek ve elde edilen gelir seçilecek bir sivil toplum kuruluşuna aktarılacak.

Koşu, festival atmosferiyle buluşacak

Organizasyon, yarışların yanı sıra düzenlenecek etkinliklerle katılımcılara bir festival deneyimi sunacak. 4 Ekim'de gerçekleştirilecek dans gösterileri, DJ performansları ve sponsor markaların aktiviteleri, koşu öncesi ve sonrasında katılımcılara hareketli bir hafta sonu yaşatacak.

Organizasyon; Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin resmi partnerliğinde düzenleniyor. Adım Adım organizasyonun sosyal sorumluluk partneri olurken; She Races, World Athletics, World's Marathons ve Abbott World Marathon Major uluslararası partnerler arasında yer alıyor.