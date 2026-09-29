Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alınması spor gündeminin merkezine oturdu.

İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda Gündoğdu'nun yanı sıra TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, MHK eski üyesi Yunus Yıldırım, MHK üyesi Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ve TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındı.

Soruşturmanın, 15 Eylül 2025 tarihinde bir mağdurun verdiği ifade üzerine başlatıldığı belirtildi. Dosyada “mobbing” ve “resmi belgede sahtecilik” iddialarının bulunduğu, soruşturma kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS incelemeleri, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitlerinin değerlendirildiği aktarıldı. Gözaltı işlemleri soruşturma kapsamında yürütülürken, suçlamaların henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadığı da dikkate alınmalı.

ALİ KOÇ'UN O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Gündoğdu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada en çok paylaşılan içeriklerden biri ise Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un 17 Eylül 2025'te yaptığı açıklama oldu.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından hakem yönetimine ve MHK'ye sert tepki gösteren Koç, doğrudan Gündoğdu'yu hedef alan ifadeler kullanmıştı.

Koç açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Benim kalbim bu vücutta attığı sürece, Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle bütün ülke görecek.”

Koç aynı açıklamasında dönemin TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da çağrıda bulunarak Gündoğdu hakkında daha kapsamlı inceleme yapılmasını istemişti.

“MHK BAŞKANLIĞI YAPACAK BİRİ DEĞİL” DEMİŞTİ

Ali Koç, söz konusu açıklamasında Gündoğdu'nun MHK başkanlığına ilişkin de eleştirilerde bulunmuş ve TFF yönetimine “Kimdir, nedir anlayın” çağrısı yapmıştı.

Koç ayrıca yaşanan hakem tartışmaları üzerinden, “Bu işin intikamı olacaktır” ifadelerini kullanmış ve Fenerbahçe seçimleriyle hakem kararları arasında bağlantı bulunduğu yönündeki değerlendirmelerini dile getirmişti. Bunlar Koç'un o tarihteki açıklamaları olup, herhangi bir suçun kesinleşmiş olduğuna dair hüküm niteliği taşımıyor.

GÜNDOĞDU'NUN MHK BAŞKANLIĞI

Ferhat Gündoğdu, 23 Temmuz 2024'te TFF tarafından MHK Başkanı olarak görevlendirilmişti. TFF'nin o dönemki kararında Gündoğdu başkanlığındaki MHK'nin diğer üyeleri de açıklanmıştı.

Bugün ise Gündoğdu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte yaklaşık bir yıl önceki Ali Koç açıklaması yeniden dolaşıma girdi.

Koç'un “Bütün ülke görecek” sözleri, soruşturmanın gündeme gelmesinin ardından sosyal medyada yeniden paylaşılırken, gelişmelerin adli süreçte nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.