Dünyanın önde gelen Japonya merkezli ticaret ve yatırım şirketlerinden Marubeni Corporation’ın iştiraki Marubeni Dağıtım ve Servis, Sakarya’nın Kargalıhanbaba Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirdiği Hendek Operasyon Merkezi’nin resmi açılışını çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirdi. Komatsu, Volvo Trucks, Bomag, Crown, Dieci ve Tadano gibi global markaların distribütörlüğünü yürüten Marubeni Dağıtım ve Servis, yeni operasyon merkeziyle iş ortaklarına daha hızlı, daha etkin ve kesintisiz hizmet sunmayı hedefliyor.

40.000 metrekarelik yatırım

Toplam 40.000 metrekare alana yayılan Hendek Operasyon Merkezi, 20.000 metrekare kapalı kullanım alanına sahip. İş makineleri ve ticari araçlara yönelik yedek parça depoları, PDI alanları, kova ve ataşman üretim tesisleri, ikinci el satış ve kiralama operasyonları, bakım ve yenileme merkezi, yetkili servis, eğitim salonları ile açık ve kapalı gümrüksüz stok alanları tek çatı altında toplandı. Merkez, Marubeni Dağıtım ve Servis’in operasyonel süreçlerini daha verimli ve entegre bir yapıda yürütmesine olanak sağlamak üzere hayata geçildi.

Tüm çalışanların bir araya geldiği açılış

2025 yılında planlama ve yapım çalışmalarına başlanan Marubeni Dağıtım ve Servis Hendek Operasyon Merkezi, 2026 yılında faaliyetlerine başladı. Tesisin resmi açılışı ise Eylül 2026'da çalışanların geniş katılımıyla düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi. Açılış kapsamında düzenlenen tanıtım turlarında merkezin modern altyapısı, operasyonel süreçleri ve çalışma alanları tanıtılırken, farklı departmanların faaliyetleri ve merkezin şirket operasyonlarındaki stratejik rolü yöneticiler tarafından paylaşıldı.

Fidan dikimi ile geleceğe yatırım

Açılış programı kapsamında çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği de günün anlamlı anlarından biri oldu. Hendek Operasyon Merkezi’nin hayata geçirilmesini yalnızca operasyonel bir yatırım olarak değil, aynı zamanda geleceğe yönelik bir sorumluluk olarak değerlendiren Marubeni Dağıtım ve Servis, etkinlikte dikilen fidanlarla sürdürülebilirlik vizyonuna da dikkat çekti. Çalışanların birlikte toprakla buluşturduğu fidanlar, şirketin çevreye duyarlı yaklaşımının ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefinin sembolü olarak yerini aldı.