Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Güvenlik Konferanslarına katılarak milli güvenliğin önemine vurgu yaptığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Göktaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de milli güvenlik konusunun önemli bir boyutu olduğunu belirterek, 'Milli Güvenlik Konferansları kapsamında, milli güvenliğin sosyal boyutunu ele aldığımız bir sunum gerçekleştirdik. Aile ve nüfus politikalarımızı, ülkemizin demografik dönüşümünü, çocuklarımızın korunmasını, değişen sosyal riskler karşısında Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmaları değerlendirdik. Milli güvenliğimiz açısından güçlü aileler ile sağlam toplumsal bağlar ve dayanıklılığın taşıdığı önemi bir kez daha vurguladık. Bu vesileyle konferansın düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum' açıklamasında bulundu.