ABD'nin İran'a yönelik baskıları ve yaptırım politikaları sürerken, bölgedeki hava ulaşımında da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Irak Havayolları, ABD'nin Tahran'la bağlantılı havacılık hizmetlerine yönelik muhtemel ikincil yaptırım endişeleri nedeniyle Necef Havalimanı'nda geçici olarak durdurulan İran uçuşlarını dün itibarıyla yeniden başlattı. İran merkezli havayolu şirketlerine yönelik yasağın ise hala yürürlükte olduğu belirtildi.



İran havayollarına yönelik yasak sürüyor

Necef Uluslararası Havalimanı'ndan üst düzey bir kaynak, İran havayolu şirketlerinin havalimanına iniş yapmasına izin verilmesi konusunda Bağdat hükümetinden kendilerine henüz resmi bir talimat ulaşmadığını açıkladı.



Bağdat, Washington'dan muafiyet istedi

Uçuşların yeniden başlatılması süreci hakkında bilgi veren bir kaynak, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin ABD ziyaretinin ardından Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'e İran uçuşları konusunda Washington yönetimiyle görüşerek Irak havalimanlarının yaptırım kapsamı dışında tutulması için girişimde bulunması talimatı verdiğini aktardı. Kaynak, Hüseyin'in konuyu ABD'li yetkililerle görüştüğünü ve Necef Uluslararası Havalimanı'nın yaptırım kapsamı dışında tutulması konusunda görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti. Görüşmelerde İran uçuşlarına ilişkin yer hizmetlerinin Irak Havayolları tarafından sağlanması seçeneğinin de ele alındığı ifade edildi.



ABD yönetimiyle doğrudan görüşmeler yürütüldüğü duyurulmuştu

Irak hükümeti, ABD Hazine Bakanlığı'nın 8 Eylül'de 27'si İran hava yolu şirketi olmak üzere 36 kuruluşu yaptırım listesine almasının ardından Irak ile İran arasındaki uçuşları durdurmuştu. Irak hükümeti cumartesi günü yaptığı açıklamada ise bazı Irak havalimanlarının İran uçuş yasağından muaf tutulması için ABD yönetimiyle doğrudan görüşmeler yürütüldüğünü duyurmuştu.

Irak'ta Cumhurbaşkanı Nizar Amidi, Başbakan Ali Zeydi, Meclis Başkanı Heybet Halbusi ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan dün biraya gelmişti. Bağdat Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan görüşmede, Necef Havalimanı'nın İran uçuşlarına yönelik ABD Hazine Bakanlığı tarafından uygulanan kısıtlamalardan muaf tutulması talebi başta olmak üzere ülkedeki gelişmeler görüşülmüştü.

Öte yandan, bir Irak hükümeti kaynağı, Bağdat'ın İran hava yolu şirketlerinin Irak havalimanlarını kullanmaya devam etmesi halinde havalimanları ile bu uçuşlara hizmet sağlayan kurum ve şirketlerin de ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabileceği yönünde Washington'dan ciddi bir uyarı aldığını aktarmıştı.