Rekabet Kurulu (Kurul) kozmetik ve dermokozmetik ürünlerin üretim, satış, dağıtım ve ithalatı alanında faaliyet gösteren Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik Sanayi Ticaret AŞ, Farma Plus İlaç Bant Sağlık ve Kozmetik Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Digital Farma İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlük hakkında yeniden satıcılarının satış fiyatını belirlemek ve internet üzerinden yapılan satışları kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar vermiştir.



Rekabet Kurulunun 06.11.2025 tarih ve 25-41/1017-M sayılı kararı ile kozmetik sektöründe faaliyet gösteren Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik Sanayi Ticaret AŞ, Farma Plus İlaç Bant Sağlık ve Kozmetik Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Digital Farma İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlük hakkında yeniden satış fiyatını belirlemek ve internet üzerinden yapılan satışları kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasıyla açılan önaraştırma sonuçlandırılmıştır.



Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 18.12.2025 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik Sanayi Ticaret AŞ, Farma Plus İlaç Bant Sağlık ve Kozmetik Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Digital Farma İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına 25-48/1164-M sayı ile karar vermiştir.



Kozmetik ve kişisel bakım sektöründe 2022, 2023 ve 2024 yılında çok sayıda soruşturma yapılmış, yapılan soruşturmalarda yeniden satıcıların internet/pazaryeri satışlarına getiren kısıtlamalar ve/veya yeniden satış fiyatına müdahaleler incelenmiştir. Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren firmalarının rekabet hukukuna aykırı eylemleri açılan soruşturmalar kapsamında tespit edilmiş ve bu kapsamda birçok teşebbüse idari para cezası uygulanmıştır.