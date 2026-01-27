Pistte arkadan hızla gelen bir kişinin çarpıp kaçması sonucu yere savrulan küçük çocuğun kalça kemiği kırıldı. Yaklaşık 4 saat süren ameliyatın ardından tedavi altına alınan Aytuna, yaşadığı olayın kendisinde derin bir travma bıraktığını söyledi.

Olay, Ladik Akdağ Kayak Merkezi’nde düzenlenen festival sırasında meydana geldi. Ailesi ve kuzeniyle birlikte pistte bulunan Aytuna Yazıcı, arkadan hızla gelen bir kişinin çarpmasıyla metrelerce savruldu. Çarpan kişinin durmadan olay yerinden uzaklaştığı öğrenilirken, pistte güvenlik kamerası bulunmaması nedeniyle şahsın kimliği tespit edilemedi.

“Kemiğimin kırılması değil, özür dilemeden kaçması zoruma gitti”

Yaşadıklarını anlatan Aytuna, kayak merkezine geldikten yalnızca 10 dakika sonra kazanın yaşandığını belirterek,

“Kuzenimle yukarı çıkmıştık. Bir adam bana doğru gülerek çok hızlı geliyordu. Çarpınca havada döndüm. Adam kızağına binip kaçtı. Yanındaki kişi de ‘ne uğraşacağız bunlarla’ diyerek onu götürdü. Orada hiç kamera yoktu. Benim zoruma giden kemiğimin kırılması değil, o adamın durup özür bile dilememesiydi” dedi.

Futbol oynadığını ifade eden küçük çocuk, yaşadığı sakatlığın spor hayatını da olumsuz etkileyeceğini dile getirerek,

“Uzun süre top oynayamayacağım. Topu kullandığım bacağımda kalçam kırıldı. Futboldan geri kalacağım” diye konuştu.

Babadan yetkililere çağrı

Olayla ilgili açıklama yapan baba Hakan Yazıcı, kayak merkezinde güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğuna dikkat çekti. Yazıcı,

“Bir etkinlik olduğunu duyduk ve uğradık. Geldikten 5-10 dakika sonra bu olay yaşandı. Çarpan kişiyi biz görmedik, çocuklar birebir yaşadı. Ambulans Ladik’ten geldi, sağlık ekipleri ellerinden geleni yaptı. Çocuğumun kalça kemiği kırıldı ama başını da vurabilirdi, daha ağır sonuçlar olabilirdi. Telesiyej direklerinde pisti gören güvenlik kamerası olmadığı için çarpan kişi tespit edilemedi. Tüm ilgili birimlerden gerekli güvenlik ve düzenlemelerin yapılmasını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.