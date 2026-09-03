Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzüm üreticileriyle bir araya geldi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Hacıhaliller Mahallesi'nde üzüm kurutma sergisini ziyaret ederek üreticilerin sorunlarını dinledi. Ardından köy kahvehanesinde vatandaşlarla ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Özel'e Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yeni Parti Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, ilçe belediye başkanları ve partililer de eşlik etti.

Hacıhaliller Mahallesi'nin kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Özel, anneannesi Sadriye Babacan'ın bu köyden Manisa'ya gelin gittiğini, çocukluk yıllarından itibaren yazlarını burada geçirdiğini söyledi. Tarımla olan bağının da bu mahallede başladığını ifade eden Özel, küçük yaşlardan itibaren üzüm bağlarında ve pamuk tarlalarında çalıştığını anlattı.

'Burası üzümün başkentidir'

Manisa'nın Türkiye üzüm üretiminde açık ara önde olduğunu belirten Özel, 'Türkiye'de üretilen üzümün yüzde 35'i Manisa'da üretiliyor. Mersin yüzde 11, Denizli yüzde 10, Mardin ve Gaziantep bölgesi ise yüzde 8 civarında üretim yapıyor. Dolayısıyla burası açık ara üzümün başkentidir' diye konuştu.

Üreticinin artan maliyetler karşısında ürününü düşük fiyatlardan satmak zorunda kaldığını dile getiren Özel, 'Üzüm üreticisinin, bağcının masrafı bu sene yüzde 60 ile yüzde 90 arasında arttı. İlaçtan akaryakıta, bütün girdilerde ciddi artış var. Geçen sene 120 liraya satılan üzümün bu yıl maliyeti 100 liraya gelmişken, üretici bugün 60-70 liraya üzüm satmak zorunda kalıyor. Bu zararına satış demektir' ifadelerini kullandı.

Sofralık üzümde de benzer bir tablo yaşandığını savunan Özel, 'Geçen sene 40 liraya satılan sofralık üzüm bugün 20 liraya satılıyor. Sergide üzüm varken yağmur yağar, sele kapılır ve şaraplık hale gelirse geçen yıl 20 liraya satılan ürün bugün 10 liraya satılıyor' dedi.

'TMO bir an önce fiyat açıklamalı'

Özel, 'Bir an önce Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bir fiyat ilan etmesini bekliyoruz. Bu fiyat elbette rekolteye göre belirlenecek. Geçen yıl yaklaşık 200 bin ton olan rekoltenin bu yıl 300 bin ton civarında olacağı hesaplanıyor. Bir de geçen yıldan depolarda satılmamış yaklaşık 60 bin ton üzüm var. Bu tablo üreticiyi çok mağdur ediyor' diye konuştu.

TMO'nun geçmiş yıllarda olduğu gibi TARİŞ ile iş birliği yaparak üreticinin elindeki ürünü almasını isteyen Özel, 'Üreticinin bu sıkıntıdan kurtarılması gerekiyor' dedi.

'Manisa, tarım arazilerinin en fazla ipotekli olduğu il'

Özel, Manisa'nın tarım arazilerinin ipotekli olma oranı bakımından Türkiye'de en yüksek illerden biri olduğunu ifade ederek, 'Bu ne demek? Bankadan para kullanılmış. Banka her gün faiz işletiyor. Üzümünü satacak, gidip hesabını kapatacak. Durduğu her gün faiz büyüyor, borç büyüyor. Hasat zamanı geçtikten sonra borç gecikmeye düşüyor ve bundan sonra kar topu gibi büyüyor' ifadelerini kullandı.

Üreticinin ürününü düşük fiyata satmak ile iflas riski arasında bırakıldığını söyleyen Özel, tarım arazilerinin haciz yoluyla elden çıkmasının önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye'de son 20 yılda bağ alanlarının önemli ölçüde azaldığını ileri süren Özel, 'Türkiye'de bağların dörtte üçü söküldü. Türkiye'de üzüm üretim alanı yüzde 25, üretim miktarı ise yüzde 37 geriledi. Bu bir ihraç ürünü. Burada yetişen çekirdeksiz üzüm, dünya piyasalarında İzmir Sultaniyesi olarak biliniyor. İzmir Borsası üzerinden dünya piyasalarında işlem gördüğü için bu isimle anılıyor ve Türkiye'ye çok önemli döviz girdisi sağlıyor' dedi.

Özel, üreticinin desteklenmemesi halinde bağların daha fazla söküleceği uyarısında bulunarak, 'Bu sene üreticinin sıkıntısı çözülmez, bu faizli krediler geri teperse bağlar elden gider. Seneye artık o bağlardan parasını verseniz de üzüm alamazsınız' diye konuştu.

'Çiftçinin kredi faizlerini sileceğiz'

Yeni Parti'nin tarım politikalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Özel, iktidara gelmeleri halinde çiftçilerin kredi borçlarına yönelik düzenleme yapacaklarını söyledi. Özel, 'Bugün Türkiye'de bütün çiftçilerin kredi borçları, faiz borçları var. İktidar olduğumuzda tarım, çiftçilik, hayvancılık ve üretim için kullanılmış bütün kredilerin faizlerini bir kereye mahsus sileceğiz. Ana parayı 3 yıla böleceğiz' dedi.

Üretim yapma imkanını kaybetmiş çiftçilere yeniden üretime dönmeleri için destek verileceğini ifade eden Özel, 'İflas etmiş, kendini çeviremeyen, imkanını kaybetmiş çiftçiler için ikinci şans kredisi vereceğiz. Çiftçilik kabiliyetini kaybetmiş, imkanı kalmamış, iflas etmiş herkese ikinci bir şans vereceğiz' diye konuştu.

Özel, 'Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelmeden önce Türkiye'de çiftçinin yaş ortalaması 36,5-37 civarındaydı. Bugün 57. Yani 20 yılda çiftçiyi 20 yaş yaşlandırdılar. Tarımda çalışan genç çiftçi sayısı yok denecek kadar az' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gıda enflasyonunda dünyada en yüksek oranlara sahip ülkeler arasında bulunduğunu belirten Özel, tarımda planlı üretim, doğru destekleme, taban fiyat ve alım garantisi uygulanması gerektiğini söyledi.

'Devlet üretilen ürüne alım garantisi vermeli'

Tarımda üreticinin önünü görebilmesi gerektiğini vurgulayan Özel, 'Çiftçilerin borçtan kurtarılması, yeni desteklemelerin verilmesi, üretilecek ürünlerde doğru yönlendirme yapılması, taban fiyat uygulanması ve devlet tarafından alım garantisi verilmesi gerekiyor. Gerek ihracatta gerekse iç piyasada bu ürünlerin devlet desteğiyle pazarlanması sağlanmalı' dedi.

Türkiye tarımının doğru planlama ve destekleme politikalarıyla yeniden güçlü hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Özel, bunun ülkenin geleceği açısından hayati önem taşıdığını kaydetti.

Hacıhaliller Mahallesi'nin siyasi hayatında da önemli bir yere sahip olduğunu belirten Özel, '2011 seçimlerinde milletvekili adayı olarak ilk konuşmamı bu köyde yaptım. Şimdi nasip oldu, genel başkan olarak buraya geldim. Önceki geldiğimde başka bir partinin genel başkanıydım. Şimdi Yeni Parti'nin, yeni umutların, Türkiye'nin yarınki iktidarının genel başkanı olarak buradayım' dedi.

'Yeni Parti'nin iktidarında hiç kimse kaybetmeyecek'

Yeni Parti iktidarında siyasi ayrımcılığın sona ereceğini savunan Özel, 'Benim kendi akrabalarımın bir kısmı 2002'de farklı bir partiye oy verdi. Ben kendi akrabalarıma düşmanlık yapabilir miyim? Buradan ilan ediyoruz: Yeni Parti'nin iktidarında hiç kimse kaybetmeyecek. Hiç kimse öteki olmayacak. Hiç kimse düşman gibi görülmeyecek. Artık kutuplaşma bitecek, kucaklaşma gelecek. Hep birlikte çalışacağız, birlikte kazanacağız, birlikte kalkınacağız, eşitçe ve hakça bölüşeceğiz' ifadelerini kullandı.