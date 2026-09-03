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Konuşmaların ardından ise 600 delegenin kullandığı oy ile mevcut Başkan İlhami Caboğlu yeniden il başkanı seçildi.

32 yıllık mesaisinin ardından emekli oldu

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 15. MHP Düzce İl Başkanlığı kongresine geniş katılımla gerçekleşti. Kongrede divan seçiminde MHP MYK Üyesi ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP MYK üyesi Şahin Kartal, Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce ülkü Ocakları Başkanı Oğuzhan Coşkun seçildi. Raporların okunarak kabul edilmesinin ardından yapılan konuşmalarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye önerisi değerlendirilerek birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Düzce İl Başkanlığı olağan kongresi yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan İlhami Caboğlu yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

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