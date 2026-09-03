Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,51 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 1,78 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık TÜFE yüzde 31,75 olarak açıklanmıştı. Böylece ağustosta yıllık enflasyonda sınırlı bir gerileme kaydedildi.

Yurt içi üretici fiyatlarında da artış

Ağustos ayına ilişkin yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verileri de TÜİK tarafından yayımlandı. Üretici fiyatlarındaki değişim, önümüzdeki dönemde maliyetler ve tüketici fiyatları üzerindeki baskının seyri açısından yakından takip ediliyor.

Ağustos enflasyon verileri, Türkiye ekonomisinde fiyat artışlarının hızına ilişkin önemli göstergelerden biri olarak öne çıktı.

Yıllık enflasyonun yüzde 31,51 seviyesine gerilemesine karşın, aylık bazda yüzde 1,84'lük artış fiyatlardaki yükselişin sürdüğünü ortaya koydu.