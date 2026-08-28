Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) son incelemeleri, sermaye piyasalarında faaliyet gösteren bazı şirket ve kişilere yönelik idari yaptırımlarla sonuçlandı. Kurul kararları kapsamında özellikle Midas Menkul Değerler AŞ hakkında verilen toplam cezanın 24 milyon 924 bin 858,78 TL’ye ulaştığı görüldü.

Midas’a üç ayrı ihlalden ceza

SPK’nın Midas Menkul Değerler AŞ hakkında yürüttüğü denetimlerde, üç farklı mevzuat aykırılığı tespit edildi.

Bu kapsamda şirkete, uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme gerçekleştirilmeden yapılması nedeniyle 13 milyon 305 bin 83,37 TL idari para cezası verildi.

Şirketin reklam ve tanıtım faaliyetlerinde yatırımcıları yanıltabilecek ifadelere yer verdiği değerlendirmesiyle 7 milyon 184 bin 747,62 TL daha ceza uygulandı.

Üçüncü yaptırım ise şirketin bazı somut olaylar kapsamında iç kontrol ve iç denetim sistemlerini etkin ve yeterli şekilde işletmediği gerekçesiyle geldi. Bu kapsamda Midas’a 4 milyon 435 bin 27,79 TL idari para cezası kesildi.

Böylece Midas Menkul Değerler AŞ hakkında verilen üç ayrı cezanın toplamı 24 milyon 924 bin 858,78 TL oldu.

Umpaş Holding ve ilişkili taraflara da yaptırım

SPK’nın incelemeleri Umpaş Holding AŞ ile bağlantılı kişi ve şirketleri de kapsadı.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili hükmü kapsamında, Kurul tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin sunulmaması veya eksik sunulması nedeniyle denetim faaliyetlerinin zorlaştırıldığı değerlendirildi.

Bu çerçevede A Artıbir Gayrimenkul Değerleme AŞ ile Ars İzolasyon İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. hakkında ayrı ayrı 354 bin 803,96 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Umpaş Holding AŞ, Davut Kaymaz ve Gökhan Kaymaz hakkında ise talep edilen bilgi ve belgelerin süresi içerisinde iletilmemesi veya eksik iletilmesi gerekçesiyle kişi başına 445 bin 243,49 TL idari para cezası uygulandı.

Genel kurulda rücu kararı gündeme gelecek

SPK kararında Umpaş Holding AŞ açısından ayrıca dikkat çeken bir hususa da yer verildi.

Buna göre şirketin gerçekleştireceği ilk genel kurul toplantısında, uygulanan idari para cezalarının sorumluluğu bulunan kişilere rücu edilip edilmeyeceği konusunda karar alınması gerekiyor.

Söz konusu kararın görüşülmesi ve oylanması sırasında, sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili gerçek ve tüzel kişilerin oy kullanamayacağı belirtildi.